Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Tara Dragas stelle ai Campionati Italiani dopo gli Europei

I Campionati Italiani Assoluti di ginnastica ritmica andranno in scena a Folgaria (in provincia di Trento) nel weekend del 14-15 giugno. A una sola settimana di distanza dagli Europei, le atlete torneranno in pedana per andare a caccia dei tricolori: si incomincerà con il concorso generale individuale e si proseguirà poi con le finali di specialità (prove non inserite nel programma delle Olimpiadi). Saranno coinvolte esclusivamente le individualiste, dunque non vedremo all’opera le Farfalle a livello agonistico.

I riflettori saranno puntati su Sofia Raffaeli e Tara Dragas, le due stelle di riferimento del movimento nazionale e acclarate favorite per i primi due gradini del podio. La fuoriclasse marchigiana andrà a caccia del quarto sigillo consecutivo: dopo gli splendidi duelli con Milena Baldassarri delle ultime stagioni, questa volta incrocerà la friulana, desiderosa di sorprendere. Il bronzo olimpico partirà con i favori del pronostico dopo il quarto posto raggiunto sabato scorso nella rassegna continentale sul giro completo, precedendo proprio l’altra azzurra.

Negli atti conclusivi ad attrezzo si preannuncia un serrato testa a testa, soprattutto al nastro e clavette dove Dragas potrà insidiare Raffaeli, decisamente favorita al nastro con l’esercizio struggente che le è valso anche l’argento agli Europei. La tappa di Folgaria rappresenterà un’importante prova di avvicinamento verso i Mondiali, che si disputeranno a Rio de Janeiro a fine agosto.