Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Tara Dragas si spartiscono i titoli ai Campionati Italiani

A Folgaria (in provincia di Trento) si sono disputate le finali di specialità dei Campionati Italiani di ginnastica ritmica, dove erano attesissime Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Le due stelle del movimento tricolore si sono spartite equamente i quattro titoli in palio: la fuoriclasse marchigiana, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e fresca di quarto posto nel concorso generale individuale agli Europei, ha dettato legge tra cerchio e palla, mentre la 18enne friulana, quinta sul giro completo in campo continentale, ha prevalso con le clavette e con il nastro.

Sofia Raffaeli, che ieri aveva trionfato nell’all-around per la quarta volta consecutiva, è stata impeccabile al cerchio (29.750) e alla palla (28.400) davanti a Tara Dragas (28.350 e 28.150), la quale ha invece strabiliato tra clavette (28.600) e nastro (29.050) proprio davanti a Sofia Rafaeli (27.650 e 28.250). A completare i podi sono state Anna Piergentoli (terza al cerchio con 26.750 e alle clavette con 26.600) ed Enrica Paolini (terza alla palla con 25.900 e al nastro con 25.800).