Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Tara Dragas fanno incetta di finali agli Europei: ora la lotta per le medaglie

A Tallinn (Estonia) si sono concluse le qualificazioni riservate alle individualiste nell’ambito degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno staccato il biglietto per l’attesissima finale di domani nel concorso generale, unica prova prevista anche alle Olimpiadi. La fuoriclasse marchigiana, bronzo ai Giochi di Parigi 2024, ha concluso in quarta posizione con il totale di 86.900, mentre la friulana ha terminato in quinta piazza con il riscontro di 85.700.

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle andrà a caccia di una medaglia dopo essersi messa al collo due argenti consecutivi nella rassegna continentale e dopo aver vinto una tappa di Coppa del Mondo in questa stagione, mentre l’altra azzurra si siederà al tavolo delle grandi per inseguire il colpaccio. Le rivali di riferimento saranno l’ucraina Taisiia Onofriichuk (90.050 per il nome di punta degli ultimi mesi in campo internazionale), la tedesca Darja Varfolomeev (88.650 per la Campionessa Olimpica) e la bulgara Stiliana Nikolova (87.400 per la Campionessa d’Europa in carica). Andranno tenute in seria considerazione anche la cipriota Vera Tugolukova (85.700), l’israeliana Meital Maayan Sumkin (85.550), la polacca Liliana Lewinska (85.050) e la bulgara Eva Brezalieva (84.400).

Ricordiamo che per l’ammissione alla finale all-around sono stati tenuti in considerazione soltanto tre punteggi per atleta, motivo per cui sono classificate anche ginnaste che non si sono esibite su un attrezzo (come Dragas e Varfolomeev che hanno rinunciato alla palla). In caso di quattro esibizioni si è scartato il punteggio peggiore (ad esempio Raffaeli, che non porta a referto il risultato conseguito alla palla).

Nella giornata odierna le atlete si sono esibite con clavette e nastro, le azzurre si sono qualificate a entrambe le finali di specialità che andranno in scena domenica: Dragas seconda alle clavette (29.850) dietro a Onofriichuk (30.950) e davanti a Tugolukova (29.500) e sesta al nastro (27.850); Raffaeli quarta al nastro (28.050) alle spalle di Varfolomeev (30.150), Onofriichuk (29.300) e Sumkin (28.600) e sesta con le clavette (29.250).