Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli arrembante agli Europei: dopo due argenti si sogna in grande

Sofia Raffaeli si presenta con grandi ambizioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: farà il proprio esordio giovedì 5 giugno, le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni, sabato si gareggerà nel concorso generale individuale (unica prova prevista anche alle Olimpiadi) e domenica si concluderà con le finali di specialità.

La fuoriclasse marchigiana spera di migliorare la medaglia d’argento all-around conquistata nelle ultime due edizioni e inseguirà quel titolo che le manca, dopo essersi già laureata Campionessa del Mondo sul giro completo. La 21enne si è resa protagonista di una stagione degna di nota, culminata con il successo in una tappa di Coppa del Mondo e alla European Cup sempre a Baku.

La nostra portacolori ha tutte le carte in regola per fare la differenza, visto che è dotata di quattro esercizi degni di nota con cui può essere competitiva nel generale e anche nelle prove che assegnano medaglie sui singoli attrezzi (eventi non previsti ai Giochi). Si preannuncia un confronto decisamente serrato con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica a Parigi 2024), l’ucraina Taisiia Onofriichuk, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva.