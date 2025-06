Ginnastica ritmica, Michelotti e Bindi fuori dalle finali ai Mondiali juniores

Non ci saranno italiane nelle finali individuali dei Mondiali juniores di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). Dopo aver mancato l’obiettivo tra palla e cerchio, le azzurre non sono riuscite a rientrare tra le migliori otto atlete del turno preliminare tra nastro e clavette e dunque non potranno lottare per le medaglie in questa rassegna iridata di categoria previste domenica 22 giugno.

Carol Michelotti ha terminato al dodicesimo posto con le clavette, venendo valutata in 24.250 (8.6 per le difficoltà, 7.9 di esecuzione e 7.75 di artisticità). Ginevra Bindi ha chiuso in ventesima piazza con il nastro, ottenendo un riscontro di 22.300 (7.600 come nota di partenza, 7.4 di E Score, 7.3 di pannello A). I punteggi conseguiti dalle due 15enni tra ieri e oggi saranno importanti in ottica team ranking: ai loro risultati si sommeranno infatti quelli del gruppo e verrà stilata la classifica per Nazioni.

L’australiana Alicia Tan svetta alle clavette (25.700) precedendo la statunitense Natalie De La Rosa (25.500) e l’egiziana Farida Bahnas (25.350). La kazaka Akmaral Yerekesheva, che aveva già giganteggiato tra cerchio e palla, ha dettato legge anche al nastro (25.700) lasciandosi alle spalle la bulgara Magdalena Valkova (25.150) e la cinese Qi Wang (24.850). I Mondiali juniores di ginnastica ritmica si prenderanno un venerdì di pausa e torneranno sabato con la gara per gruppi: l’Italia schiererà la squadra capace di salire sul podio agli Europei e desiderosa di brillare anche in campo iridato.