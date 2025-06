Ginnastica ritmica, l’Italia vince il Team Ranking agli Europei! Oro per Farfalle e individualiste

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel Team Ranking agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Si tratta della classifica che tiene in considerazione i punteggi ottenuti dalle individualiste (otto esercizi) e dalla squadra (due prove) dello stesso Paese. La nostra Nazione ha totalizzato 273.850 punti complessivi ed è così salita sul gradino più alto del podio davanti all’Ucraina di Taisiia Onofriichuk (271.300) e Israele (270.150).

Bellissimo risultato in questa speciale graduatoria, non prevista alle Olimpiadi, che certifica il momento di salute del nostro movimento in tutti i campi. Sofia Raffaeli ha concluso il concorso generale individuale al quarto posto, portando in dote 29.600 al cerchio, 27.950 alla palla, 29.250 alle clavette, 28.050 al nastro. Tara Dragas ha chiuso il giro completo in quinta piazza e ha contribuito alla medaglia d’oro con 28.000 al cerchio, 29.850 alle clavette e 27.850 al nastro.

I punteggi si riferiscono al turno preliminare, dove Alice Taglietti ha ottenuto 26.900 alla palla. Le Farfalle guidate dalla nuova allenatrice Mariela Pashalieva hanno chiuso al quinto posto nell’all-around, portando a casa 25.600 con i cinque nastri e soltanto 20.800 con palle e cerchi a causa di qualche errore di troppo. Questo risultato certifica la qualità del movimento tricolore e rappresenta la prima medaglia per l’Italia tra le seniores in questa edizione degli Europei, che si concluderà domani con le finali di specialità.