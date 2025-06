Ginnastica ritmica, l’Italia brilla in chiusura dei Mondiali juniores: due medaglie di specialità!

L’Italia ha conquistato due belle medaglie nelle finali di specialità riservate ai gruppi che hanno concluso i Mondiali juniores di ginnastica ritmica. Dopo il quarto posto ottenuto ieri nel concorso generale individuale, le azzurre si sono distinte negli atti conclusivi con i singoli attrezzi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria), salendo sul podio in entrambe le occasioni e ribadendo la caratura tecnica di quelle che saranno le future Farfalle. Dopo il bronzo all-around e l’oro con i cinque cerchi agli Europei, il progetto di Settimo Torinese ha saputo dimostrare il proprio spessore anche nell’appuntamento agonistico più importante della stagione.

Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella ed Elisabetta Valdifiori si sono messe al collo l’argento con le cinque paia di clavette, venendo premiate con il punteggio di 24.200 (8.9 per le difficoltà, 7.25 per l’esecuzione 8.05 per l’artisticità) alle spalle dell’Ucraina (24.900) e della Bulgaria (24.150). Le nostre portacolori hanno poi festeggiato il bronzo con i cinque cerchi (25.100: 10.1 la nota di partenza, 7.05 di E Score, 7.95 di pannello A) alla pari con l’Estonia, imprendibile la Bulgaria (26.600) che ha bissato il successo ottenuto sul giro completo precedendo il Brasile (25.350).

Nelle quattro finali di specialità riservate alle individualiste non erano presenti italiane. Al cerchio ha vinto la bulgara Magdalena Valkova (27.350) precedendo la kazaka Akmaral Yerekesheva (26.950) e la statunitense Natalie De La Rosa (26.4500), mentre alla palla ha dettato legge Yerekesheva (26.150) davanti alla cinese Qi Wang (25.950) e alla georgiana Nita Jamagidze (25.550). Alle clavette ha fatto festa la kirgiza Zlata Arkatova (25.600), accompagnata sul podio dall’egiziana Farida Bahnas (25.550) e dalla polacca Kseniya Zhyzhych (25.550). Yerekesheva ha firmato la zampata finale nastro (26.400) regolando l’egiziana Lina Heleika (25.850) e Valkova (25.500).