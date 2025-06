Ginnastica ritmica, le Farfalle spiccano nuovi voli: bronzo con i nastri agli Europei

Le nuove Farfalle hanno conquistato la medaglia di bronzo nella finale di specialità con i cinque nastri agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che si sono conclusi nella giornata odierna sulla pedana di Tallinn (Estonia). La nostra Nazionale, completamente rinnovata rispetto a quella capace di salire sul terzo gradino del podio nel concorso generale alle Olimpiadi di Parigi 2024, si regala una bella soddisfazione in terra baltica dopo la quinta posizione conseguita nella giornata di ieri sul giro completo (l’unica gara presente anche ai Giochi).

Le azzurre avevano perso l’attrezzo per ben tre volte nel misto con cerchi e palle, ma oggi hanno saputo distinguersi nell’unico atto conclusivo di attrezzo a cui si erano qualificate e hanno ottenuto un risultato che fa morale in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. Dopo alcune apparizioni in Coppa del Mondo, questo gruppo deve amalgamarsi e trovare le giuste intese, il lavoro in casa Italia è ancora tanto ma la nuova DT Mariela Pashalieva potrà ripartire da queste basi per preparare i Mondiali, in programma a fine agosto in quel di Rio de Janeiro.

Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani sono state premiate con il punteggio di 23.800 (11.5 per le difficoltà, 5.759 per l’esecuzione, 6.850 di artisticità, 3 decimi di penalità). La gara è stata vinta dalla Spagna con un perentorio 25.300 dopo il dominio inscenato ieri nel concorso generale, sorprendente argento per la Francia (24.650) mentre alle spalle dell’Italia si sono piazzate Israele (23.550) ed Estonia (22.850).

Le Farfalle non si erano qualificate con le tre palle e due cerchi, dove è stata ancora la Spagna a giganteggiare in lungo e in largo completando la tripletta: 27.700 per le iberiche davanti a Ucraina (26.250) e Germania (25.350).