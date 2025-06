Ginnastica ritmica, le Farfalle sognano una medaglia agli Europei: prima gara con la nuova allenatrice

Le Farfalle si presentano con grandi ambizioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica e punteranno a salire sul podio nel concorso generale che andrà in scena sabato 7 giugno sulla pedana di Tallinn (Estonia). L’Italia è stata completamente rinnovata negli ultimi mesi: in terra baltica non ci sarà neanche un’atleta della rosa capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2025 e nel frattempo è arrivata la nuova allenatrice Mariela Pashalieva.

La tecnica bulgara è subentrata a Emanuela Maccarani e ha abbracciato questo gruppo da un mese, dopo che le azzurre hanno un po’ faticato negli all-around di Coppa del Mondo ed essere salite sul podio in European Cup (dove si è gareggiato con un format speciale). Il lavoro svolto nelle ultime settimane a Desio sarà stato di fondamentale importanza per provare a essere davvero protagoniste in questa rassegna continentale e puntare davvero a una medaglia, oltre che a iniziare il cammino che condurrà ai Mondiali di agosto.

A comporre la squadra saranno Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani. Le avversarie di riferimento sono le consuete: Israele, Bulgaria, Ucraina, Azerbaijan, mentre Azerbaijan e Spagna hanno deciso di non partecipare all’evento.