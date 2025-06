Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per gli Europei: Sofia Raffaelli per brillare, le Farfalle rilanciano

Andrea Facci, Presidente della Federginnastica e Direttore Tecnico ad interim, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2025 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Tallinn (Estonia) da mercoledì 4 a domenica 8 giugno. La rassegna continentale riservata ai piccoli attrezzi fa seguito a quella di artistica conclusasi ieri a Lipsia e rappresenta il primo grande appuntamento di questa annata agonistica dopo alcune prove di Coppa del Mondo. L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, desiderosa di ottenere risultati di rilievo con alcune interpreti di lusso pronte per brillare in terra baltica, a poco più di due mesi di distanza dai Mondiali di Rio de Janeiro.

Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse marchigiana, reduce da un successo in European Cup e da una affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante, sarà tra le grandi favorite sul giro completo e nelle singole specialità. Ad affiancare il Vulcano di Chiaravalle ci saranno Tara Dragas, già sul podio di specialista in Coppa del Mondo, e Alice Taglietti, che sostituirà l’infortunata Viola Serra.

Enorme attesa per le Farfalle, che si presentano con una formazione completamente inedita rispetto a quella salita sul podio ai Giochi. Reduci dall’esperienza in European Cup, le azzurre saranno affiancate per la prima volta dalla nuova allenatrice Mariella Pashalieva. A comporre la squadra saranno Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani.

Parteciperà anche la squadra juniores con Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori. Si incomincerà mercoledì con un’intera giornata dedicata alle poi giovani, giovedì e venerdì si disputeranno le qualificazioni individuali, sabato spazio al concorso generale individuale e per gruppi (uniche gare presenti anche alle Olimpiadi), domenica la conclusione con tutte le finali di specialità. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per gli Europei 2025 di ginnastica ritmica.

CONVOCATE EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2025

INDIVIDUALISTE SENIORES

Sofia Raffaeli, Tara Dragas, Alice Taglietti.

SQUADRA SENIORES

Italia (Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani).

SQUADRA JUNIORES

Italia (Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori).