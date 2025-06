Ginnastica ritmica, la novità Tara Dragas può stupire agli Europei 2025

Nella domenica di Pasqua l’Italia aveva scoperto una nuova stella nell’universo della ginnastica ritmica: Tara Dragas aveva conquistato il terzo gradino del podio nella finale di specialità al nastro in chiusura della seconda tappa della Coppa del Mondo. Un risultato davvero notevole per l’azzurra, che in quell’occasione ha raggiunto il risultato più importante della propria carriera, come una splendida sorpresa nell’uovo scartato sulla pedana di Baku (Azerbaijan).

Nata il 17 febbraio 2007 a San Daniele del Friuli, la 18enne friulana è cresciuta nell’ASU di Udine sotto la guida della mamma Spela Alenka Mohar Dragas, slovena che ha acquisito la cittadinanza italiana da una quindicina di anni e che nel recente passato era la tecnica di Alexandra Agiurgiuculese, portata fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e alla conquista di tre medaglie iridate. Il papà Sasha è invece nato in Croazia da genitori montenegrini.

Nel suo palmares figura anche la medaglia d’argento conquistata al nastro agli Europei juniores nel 2022 e lo scorso anno si mise al collo l’argento nel team ranking agli Europei. Il talento è eccellente e i margini di miglioramento non mancano per la poliziotta, che si presenta con grandi ambizioni agli Europei 2025, in programma questa settimana a Tallinn (Estonia): emulare il riscontro di Baku e salire su un podio di specialità è assolutamente possibile.