Ginnastica ritmica, Italia ai piedi del podio nell’all-around dei Mondiali juniores

L’Italia si è accomodata ai piedi del podio nel concorso generale per gruppi che ha animato la terza giornata dei Mondiali juniores di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La squadra tricolore, reduce dalla medaglia di bronzo nell’all-around degli Europei di categoria, ha concluso in quarta posizione con il punteggio complessivo di 48.550: 23.350 con le cinque paia di clavette (9.0 per le difficoltà, 6.65 di esecuzione, 7.7 per l’artisticità) e 24.200 con i cinque cerchi (9.4 la nota di partenza, 7.1 di E Score, 7.7 di pannello A).

Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori hanno confermato la loro caratura tecnica pur mancando la medaglia per 85 centesimi e hanno ribadito la bontà del progetto di Settimo Torinese guidato dalle allenatrici Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. La Bulgaria aveva steccato nella rassegna continentale e oggi ha saputo trionfare con il perentorio punteggio di 49.900 (25.400+24.500): Raya Bozhilova, Anania Dimitrova, Elena Hristova, Yoana Moteva, Gabriela Traykova e Ivayla Velkovska hanno distaccato il Brasile (48.900) e l’Ucraina (48.400 per le fresche Campionesse d’Europa).

L’Italia ha concluso al quarto posto precedendo Spagna (47.400), Estonia (46.550), Uzbekistan (46.000) e USA (45.250). Il Bel Paese ha concluso al quinto posto nel Team Ranking, la graduatoria che somma i punteggi dei gruppi e delle individualiste (140.950) dove la Bulgaria ha dettato legge (147.350) precedendo USA (143.200) e Uzbekistan 141.850). La squadra tornerà in pedana domani per disputare le due finali di specialità, scendendo in pedana sempre con il quinto punteggio di accredito.