Ginnastica ritmica, Ginevra Bindi e Carol Michelotti aprono i Mondiali juniores: fuori dalle prime finali

Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) sono incominciati i Mondiali juniores di ginnastica ritmica, la prima giornata è stata dedicata alle qualificazioni delle individualiste con cerchio e palla. L’Italia è scesa in pedana con Ginevra Bindi e Carol Michelotti, entrambe 15enni tesserate rispettivamente per la S.G. Giuseppe Falciai e l’Armonia d’Abruzzo di Chieti.

Le azzurre non sono riuscite a qualificarsi per le finali di specialità in programma domenica, mancando l’ingresso agli atti conclusivi ad attrezzo riservati soltanto alle migliori otto classificate del turno preliminare. Carol Michelotti ha concluso al tredicesimo posto con il cerchio, venendo valutata in 23.550 (9.2 per le difficoltà, 7.150 di esecuzione, 7.250 di artisticità, cinque centesimi di penalità).

Ginevra Bindi si è fermata in undicesima piazza con la palla, ottenendo il riscontro di 23.300 (8.300 di D Score, 7.350 di pannello E, 7.650 di nota A). Le nostre portacolori ci riproveranno domani, quando andranno in scena le qualificazioni con cerchio e clavette. Questi punteggi, insieme a quelli ottenuti dalla squadra, definiranno il podio del team ranking, mentre non è previsto un podio per il concorso generale individuale.

Alla palla la migliore è stata la kazaka Akmaral Yerekesheva (25.550) davanti alla rumena Patricia Stanciu (25.400) e alla cinese Qi Wang (25.300). Al cerchio ha prevalso sempre Yerekesheva (26.400) precedendo la statunitense Natalie De La Rosa (26.150) e la bulgara Magdalena Valkova (25.050).