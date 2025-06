Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 7 giugno, tv, streaming, italiane in gara

Oggi sabato 7 giugno va in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con la disputa dei due concorsi generali (uniche prove presenti anche ai Giochi). Ad aprire le danze saranno le individualiste a partire dalle ore 08.30, ma bisognerà aspettare le ore 12.20 per le big tra cui le nostre Sofia Raffaeli e Tara Dragas.

La fuoriclasse marchigiana andrà a caccia di una medaglia sul giro completo dopo aver conquistato l’argento nelle ultime due edizioni e sarà affiancata dalla promettente friulana, desiderosa di ottenere un risultato degno di nota. Alle ore 16.00 spazio alla gara per i gruppi: le nostre Farfalle sperano di salire sul podio con una rinnovata formazione guidata dalla nuova allenatrice Mariela Pashalieva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (sabato 7 giugno) agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. La finale individuale sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play; la finale per gruppi sarà visibile su RaiSportHD dalle ore 16.35 e su Rai Play Sport 3 in versione integrale; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport per entrambi gli eventi.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Sabato 7 giugno

08.30-11.25 Concorso generale individuale, finale (gruppo B) – Diretta tv su RaiSportHD

12.20-15.15 Concorso generale individuale, finale (gruppo A: con Raffaeli e Dragas) – Diretta tv su RaiSportHD

16.00-19.55 Concorso generale per gruppi, finale – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.35; diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle 16.00

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 08.30 alle ore 15.15 e dalle ore 16.35 alle ore 20.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 08.30 alle ore 15.15, gratis; Rai Play Sport 3 dalle ore 16.00 alle ore 20.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI

Sabato 7 giugno

12.20-15.15 Concorso generale individuale, finale (gruppo A): Sofia Raffaeli, Tara Dragas.

16.00-19.55 Concorso generale per gruppi, finale: Italia (Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani).