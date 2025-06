Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 6 venerdì giugno, tv, streaming, italiane in gara

Oggi venerdì 6 giugno va in scena la terza giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con la seconda parte delle qualificazioni riservate alle individualiste seniores, le quali saranno impegnate nelle qualificazioni tra clavette e nastro. Si incomincerà alle ore 09.00, le italiane sono state inserite nel gruppo C e scenderanno subito in pedana dopo essersi esibite con palla e cerchio il giorno precedente.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00

Grande attesa per Sofia Raffaeli: la vice campionessa europea e bronzo olimpico nel concorso generale individuale vuole concludere al meglio questo turno preliminare per poi lanciarsi con convinzione verso le finali previste nel fine settimana (sabato l’all-around, domenica le specialità). Ci sarà spazio anche per Tara Dragas, che proverà a stupire ancora una volta dopo l’esercizio al cerchio di ieri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (venerdì 6 giugno) agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento su Gym Tv Online, non è prevista diretta televisiva, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tallinn sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Venerdì 6 giugno

09.00-11.00 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo C (con le italiane): cerchio e palla

11.15-13.15 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo D: cerchio e palla

14.45-16.45 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo A: cerchio e palla

17.00-19.00 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo B: cerchio e palla

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Gym Tv Online, a pagamento.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI

Sofia Raffaeli, Tara Dragas.