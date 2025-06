Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 5 giugno, tv, streaming, italiane in gara

Oggi giovedì 5 giugno va in scena la seconda giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con una giornata dedicata interamente alle individualiste seniores, le quali saranno impegnate nelle qualificazioni tra cerchio e palla. Si incomincerà alle ore 09.00, le italiane sono state inserite nel terzo gruppo che scenderà in pedana alle ore 14.45.

Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, tra le grandi favorite della vigilia in questa rassegna continentale. La vice campionessa d’Europa e bronzo olimpico di Parigi 2024 nel concorso generale individuale incomincerà la propria avventura con un paio di esercizi tra cerchio e palla, cercando di raggiungere le finali di specialità (prove non olimpiche). Vedremo all’opera anche Tara Dragas, già capace di salire su un podio di specialità in Coppa del Mondo, e Alice Taglietti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 5 giugno) agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento su Gym Tv Online, non è prevista diretta televisiva, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tallinn sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Giovedì 5 giugno

09.00-11.00 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo A: cerchio e palla

11.15-13.15 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo B: cerchio e palla

14.45-16.45 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo C (con le italiane): cerchio e palla

17.00-19.00 Qualificazioni individualiste seniores, gruppo D: cerchio e palla

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Gym Tv Online, a pagamento.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI

Sofia Raffaeli, Tara Dragas, Alice Taglietti.