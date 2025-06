Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 4 giugno, tv, streaming, italiane in gara

Oggi mercoledì 4 giugno incominciano gli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si apre la rassegna continentale con una giornata dedicata interamente alle juniores, le giovani promesse si metteranno all’opera per andare a caccia delle medaglie. Si incomincerà alle ore 11.00 con le qualificazioni, l’Italia è stata inserita nel secondo gruppo e scenderà in pedana alle ore 12.50 per eseguire i due esercizi nella suddivisione che terminerà alle ore 14.30.

Nel tardo pomeriggio ci sarà spazio per le finali di specialità che determineranno i podi: alle ore 17.55 le atlete si cimenteranno con i cinque cerchi, mentre alle ore 18.40 andrà in scena l’atto conclusivo con le cinque clavette. A livello giovanile si gareggia esclusivamente con i gruppi e non con le individualiste, poi da domani toccherà alle seniores. La nostra Nazionale sarà composta da Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (mercoledì 4 giugno) agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento su Gym Tv Online, non è prevista diretta televisiva. Gli orari sono italiani (a Tallinn sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 4 giugno

11.00-12.50 Qualificazioni per gruppi juniores, gruppo A

12.50-14.30 Qualificazioni per gruppi juniores, gruppo B (con ITALIA)

17.55-18.35 Finale per gruppi juniores, cinque cerchi

18.40-19.20 Finale per gruppi juniores, cinque clavette

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Gym Tv Online, a pagamento.

ITALIANE IN GARA OGGI

Italia (Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori).