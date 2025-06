Gianni Petrucci: “Gioia enorme, medaglia dedicata a Polonara”. Brunamonti: “Il modo di giocare ha attratto tutti”

Trent’anni: tanti ne sono passati dall’ultima medaglia azzurra femminile agli Europei. Ce l’ha fatta un’Italia davvero straordinaria con la vittoria sulla Francia nella finale 3°-4° posto che la lancia definitivamente nell’albo delle grandi a livello continentale.

Così il presidente federale Gianni Petrucci alla Rai: “Devo rimanere composto, ma la gioia è enorme. Dedichiamo questa medaglia a Polonara che sta combattendo una battaglia più importante dello sport e ci sta riuscendo. Grandissimo staff e giocatrici encomiabili. Ieri sera hanno detto ‘domani andiamo a prenderci la medaglia’. Abbiamo battuto al Francia vicecampione olimpica. Con un punteggio netto. Il merito mio è nullo, lo è di queste ragazze straordinarie e di Capobianco. Solo grazie a queste ragazze, una gran bella squadra. Entusiasmante scalata al terzo posto. Questo è molto luccicante. Mi è piaciuta di questo gruppo l’amicizia. Un abbraccio a Matilde Villa, alla sua famiglia, ha tifato per noi, e non possiamo che esserne grati. La prossima volta ci sarà lei“.

E poi una parola su quel che verrà dopo, alias l’Italbasket maschile a fine agosto-inizio e settembre: “I ragazzi? Adesso ci sarà una pressione enorme su tutta la squadra, ma questo è un viatico anche per la maschile. Speriamo di sognare in grande“.

A seguire il capodelegazione azzurro Roberto Brunamonti, colonna del basket azzurro in ogni sua dimensione: “Posso solo immaginare la gioia di queste ragazze. Il tragitto è stato lungo e difficile, ma meritatissimo in tutte le partite. Hanno giocato bene e convinto. Il modo di giocare ha attratto tutti quanti, anche i non italiani, ed è una vittoria ulteriore, per movimento, società e chi fa attività giovanile. Questa medaglia non risolve tutti i problemi, ma è bellissima e da una luce alla pallacanestro femminile“.