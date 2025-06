Gianmarco Tamberi torna in gara! Lo show del sondaggio e il volo al Golden Gala

Gianmarco Tamberi aveva indetto un sondaggio sul proprio profilo Instagram, chiedendo a tifosi e appassionati di atletica se lo avrebbero voluto vedere in gara al Golden Gala. Naturalmente la risposta affermativa ha raccolto la larga maggioranza dei voti e il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 non si è tirato indietro: venerdì 6 giugno sarà in gara allo Stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante.

Il fuoriclasse marchigiano tornerà in pedana a 265 giorni distanza dall’ultima volta, a settembre si impose a Bruxelles e conquistò il terzo diamantone della propria carriera concludendo la stagione con un sorriso dopo il problema fisico che gli impedì di puntare alle medaglie ai Giochi di Parigi 2024 dopo essersi laureato Campione d’Europa proprio a Roma nel mese di giugno con la miglior prestazione mondiale stagionale (2.37 metri). L’azzurro salterà sotto la Curva Sud nella gara che incomincerà alle ore 21.11.

Gianmarco Tamberi incrocerà il neozelandese Hamish Kerr (Campione Olimpico a Parigi), il sudcoreano Woo Sang-hyeok (Campione del Mondo indoor e trionfatore lo scorso anno a Roma), lo statunitense JuVaughn Harrison (argento iridato a Budapest 2023 alle spalle proprio del ribattezzato Gimbo) e l’ucraino Oleh Doroshchuk (detentore della world lead con 2.34). Al via anche altri tre italiani (Stefano Sottile, Matteo Sioli, Manuel Lando), il ceco Jan Stefela, i giamaicani Raymond Richards e Romaine Beckford.

Va ricordato che il fresco 33enne (ha spento le candeline un paio di giorni fa) non ha mai vinto il Golden Gala. In un palmares sconfinato in cui sono presenti tutti i principali titoli internazionali (Olimpiadi; Mondiali indoor e outdoor; Europei indoor e outdoor; Diamond League) per almeno una volta, il premio dell’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea non è ancora stato portato a casa. Il miglior piazzamento è stato il secondo posto nel 2020, il miglior salto il 2.33 di Firenze nel 2021, quando fu terzo come nel 2016, 2022, 2024.