Gianmarco Tamberi: “Il pensiero è per le Olimpiadi, speriamo non condizioni il Mondiale”

L’Italia dell’atletica continua a trovare successi. È di ieri il colpaccio in terra iberica negli Europei a squadre, nonostante le tante assenze di lusso. Tra queste anche quella del capitano Gianmarco Tamberi, che ha iniziato il quadriennio che porta a Los Angeles 2028 con le marce basse.

Le sue parole riportate dall’ANSA a margine della cerimonia di inaugurazione del Centro di medicina dello sport di terzo livello ad Ancona: “Il pensiero delle Olimpiadi è quello che mi spinge di più, ed è il motivo per cui ho deciso di dedicare questi mesi alla riabilitazione invece di continuare a spingere l’acceleratore”.

L’obiettivo però c’è anche per questo 2025: i Mondiali all’aperto che si svolgeranno in Giappone, a Tokyo (località che evoca ovviamente grandissimi ricordi), a settembre. E aggiunge: “Bisognava fare una rinuncia nel breve termine speriamo che non condizioni troppo il mondiale , ma anche se dovesse andare così, era l’unico modo per puntare a far bene poi a Los Angeles tra tre anni”.