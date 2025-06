Giada Carmassi spumeggiante: record italiano sbrindellato, numero superlativo sui 100 hs in Diamond League

Giada Carmassi ha fatto saltare il banco sui 100 ostacoli in occasione della settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera che è sbarcato a Stoccolma (Svezia). L’azzurra ha firmato un numero surreale e inatteso per dimensioni alla vigilia: che potesse siglare il record italiano era una possibilità tutt’altro che remota, ma che scendesse addirittura a uno strabiliante 12.69 era decisamente insperato.

La 31enne friulana è uscita benissimo dai blocchi di partenza in corsia 8, ha letto benissimo le varie barriere, ha spinto con costanza per l’intero rettilineo, ha affiancato addirittura una big come Kendra Harrison e ha abbassato di dodici centesimi il proprio personale corso il 25 maggio sempre in Diamond League a Rabat. Spinta da un vento a favore di 1,4 m/s, Giada Carmassi ha chiuso al sesto posto nella gara vinta dalla statunitense Grace Stark (12.33) davanti alla giamaicana Ackera Nugent (12.37) e all’olandese Nadine Visser (12.49).

L’allieva di Emanuele Olivieri ha migliorato il primato nazionale di 12.75 che Luminosa Bogliolo siglò il 1° agosto 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, entrando a tutti gli effetti in una nuova dimensione e potendo ambire a traguardi prestigiosi nel prossimo futuro. Con questi tempi si può stazionare ai vertici internazionali, anche se occorrerà migliorarsi ulteriormente per poter sognare concretamente la qualificazione alla finale dei Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre.