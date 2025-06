Giada Carmassi sotto il record italiano, ma c’è troppo vento: solida quarta sui 100 hs degli Europei a squadre

Giada Carmassi conferma di essere in uno stato di forma davvero rimarchevole, dopo aver siglato il record italiano dei 100 ostacoli lo scorso 15 giugno in Diamond League. La friulana aveva strabiliato con il 12.69 di Stoccolma e si era presentata a Madrid con l’intento di ripetersi su quegli standard agli Europei a squadre, in modo da portare a casa punti pesanti per l’Italia, che sta cercando di difendere il trofeo alzato al cielo due anni fa.

La 31enne ha concluso al quarto posto con il tempo di 12.62, che però non verrà omologato come nuovo primato nazionale perché il vento soffiava da dietro le spalle a 2,2 m/s, di poco oltre il limite di 2,0 previsto dal regolamento per ratificare le prestazioni ai fini statistici. Il riscontro cronometro testimonia comunque la grande crescita della nostra portacolori che ha messo in saccoccia 13 punti, interpretando benissimo la propria gara.

Giada Carmassi è uscita bene dai blocchi di partenza (0.142 il tempo di reazione), è stata abile sulle prime barriere ed è rimasta in linea con le annunciate big della vigilia. Nel finale, però, è emersa la maggiore caratura tecnica di certe big come la svizzera Ditaji Kambundji (12.39), l’olandese Nadine Visser (12.39) e la polacca Pia Skrzyszowska (12.60). L’Italia ha perso pochissimo da Paesi Bassi (due punti) e Polonia (un punto), mentre ne ha guadagnati quattro sulla Spagna e resta in piena lotta per difendere lo scettro.