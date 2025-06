Già stravolto il tabellone di Alcaraz a Wimbledon: dopo Medvedev, saluta anche Holger Rune!

E sono due. Stelle cadenti nella parte di tabellone di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Nel day-1 dei Championships, le sorprese non stanno mancano e lì dove è presente il campione in carica i rivali, sulla carta, più qualificati stanno dando il via libera.

Era stato per primo il russo Daniil Medvedev (n.9 del mondo), semifinalista l’anno passato in questo torneo, a cedere in quattro set al francese Benjamin Bonzi. Un brutto ko quello del russo, che aveva manifestato alla vigilia di questo Slam propositi ambiziosi. Il campo, invece, ha bocciato su tutta la linea il moscovita.

Ancor più amara per certi versi la sconfitta del danese Holger Rune (n.8 del ranking) contro il cileno Nicolas Jarry (n.143 della classifica mondiale). Probabilmente anche condizionato da un problema al ginocchio, la testa di serie n.8 ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del sudamericano, sullo score di 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4.

Riscontri che, dunque, hanno tolto di mezzo sul cammino potenziale di Alcaraz un rivale in semifinale (Medvedev) e un altro nei quarti di finale (Rune). È noto che poi i valori sull’erba siano sempre un po’ diversi da quelli che la classifica rappresenta, ma chiaramente sono ko pesanti e condizionanti nel cammino dei giocatori in quello spicchio di tabellone.