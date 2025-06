Già noto l’avversario di Sinner agli eventuali ottavi ad Halle: sarà rivincita del Roland Garros?

Jannik Sinner inizierà quest’oggi la difesa del titolo nel tabellone di singolare maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, scattato ieri sull’erba outdoor di Halle, in Germania: il numero 1 del mondo affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

Ieri l’azzurro ha giocato in doppio in coppia con Lorenzo Sonego, ma è stato sconfitto, mentre nella stessa giornata è iniziato anche il tabellone di singolare, e si è giocato il match dal quale è uscito l’avversario di Sinner negli eventuali ottavi di finale.

In caso di vittoria quest’oggi, infatti, l’azzurro sfiderà il kazako Alexander Bublik, incrociato e battuto pochi giorni fa nei quarti di finale del Roland Garros: in quell’occasione l’azzurro si impose nettamente in tre set, con il punteggio di 6-1 7-5 6-0.

Sono cinque i precedenti complessivi sul circuito maggiore, e Sinner è in vantaggio per 4-1: due gli incroci sull’erba, con l’azzurro vittorioso negli ottavi di ‘s-Hertogenbosch 2023 per 6-4 6-2, ma costretto al ritiro nel 2024 proprio ad Halle, nei quarti di finale, quando Bublik era in vantaggio per 7-5 2-0.