Galles-Italia oggi, Nations League calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 3 giugno, la Nazionale italiana di calcio femminile chiude il proprio ciclo di incontri nell’edizione 2025 della Nations League. Dopo aver pareggiato 0-0 a Parma contro la Svezia e veder sfumare il sogno del primato del raggruppamento, l’obiettivo delle azzurre è quello di confermare la permanenza nella Lega A della manifestazione continentale.

La formazione allenata da Andrea Soncin se la vedrà in trasferta contro il Galles e l’obiettivo sono i tre punti. La vittoria esterna, infatti, garantirebbe senza se e senza ma il raggiungimento del traguardo, che eviterebbe gli spareggi per rimanere nella massima categoria di questa competizione.

Le ragazze nostrane, dunque, vanno a caccia di quella concretezza che nella sfida dell’Ennio Tardini non c’è stata. Tante le chance sprecate negli ultimi 20 metri e tanto rammarico per non aver ottenuto il risultato pieno. Al cospetto di una squadra già retrocessa in Lega B, le nostre portacolori vogliono chiudere nel migliore dei modi.

La partita tra Galles e Italia, valida per la Nations League di calcio femminile, andrà in scena quest’oggi al Swansea Stadium a partire dalle 19.30. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

GALLES-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 3 giugno

Ore 19.30 Galles vs Italia al Swansea Stadium – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA GALLES-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport