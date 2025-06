Future Ios, Ginevra e Qidong di beach volley: Podestà/Seregni in main draw in Grecia

Mentre a Qidong, in Cina, non sono presenti atleti azzurri, le coppie italiane impegnate nei tornei Future di Ginevra (Svizzera) e Ios (Grecia) hanno vissuto un avvio a due velocità, tra sorprese, passaggi del turno e qualche eliminazione al primo ostacolo. Nel tabellone maschile di Ginevra, solo la coppia composta da Simone Carucci e Marco Preti è riuscita ad arrivare a un passo dall’ingresso nel main draw. Dopo aver superato in tre set i padroni di casa Broch/Deecke, i due azzurri hanno lottato anche nel secondo contro Stadie/Kirchner, ma sono stati battuti 2-1 (21-14, 18-21, 15-17), sfiorando l’impresa.

Eliminazione al secondo turno anche per Geromin/Camozzi, battuti nettamente da Klein/Delanghe, e per Cravera/Crusca, che si sono fermati contro la testa di serie numero 2 Pokeršnik/Nanut. Proprio questi ultimi avevano già sconfitto Cravera/Crusca nel primo turno, risultato che non ha impedito agli italiani di accedere comunque al secondo round grazie al ranking.

Migliori notizie arrivano dalla tappa greca. Nel torneo maschile, Podestà/Seregni hanno centrato la qualificazione superando in rimonta gli argentini Salema/Sancer per 2-1 e approdando nel main draw, dove sono stati però sconfitti con onore da Ntallas/Chatzinikolaou 2-0 (23-21, 21-17). Resta ancora una partita da giocare per il completamento della pool D.

A Qidong, in Cina, nessuna coppia italiana è iscritta né nel tabellone maschile né in quello femminile. Il torneo prosegue con un buon livello tecnico generale, ma senza rappresentanti del tricolore.

GINEVRA

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Pieper/Schwarmann GER [1] – Smith/Howard NZL [16] 2-1 (21-10, 17-21, 15-8)

Kolb/Kälin SUI [9] – Witkos/Kaczmarek POL [8] 0-2 (18-21, 13-21)

Agost/Pascual ESP [5] – Pohl/Dostal CZE [12] 0-2 (18-21, 16-21)

Rivest/Van Geel CAN [13] – Masserey/Schnegg SUI [4] 0-2 (19-21, 16-21)

Broch/Deecke SUI [3] – Carucci/Preti ITA [14] 1-2 (17-21, 22-20, 10-15)

Biz/Schiffer USA [11] – Stadie/Kirchner GER [6] 1-2 (21-19, 13-21, 13-15)

Klein/Delanghe FRA [7] – Geromin/Camozzi ITA [10] 2-0 (21-19, 21-16)

Cravera/Crusca ITA [15] – Pokeršnik, D./Nanut SLO [2] 0-2 (18-21, 22-24)

Secondo turno qualificazioni:Klein/Delanghe FRA [7] – Pokeršnik, D./Nanut SLO [2] 2-0 (22-20, 21-15)

Carucci/Preti ITA [14] – Stadie/Kirchner GER [6] 1-2 (21-14, 18-21, 15-17)

Pohl/Dostal CZE [12] – Masserey/Schnegg SUI [4] 0-2 (17-21, 14-21)

Pieper/Schwarmann GER [1] – Witkos/Kaczmarek POL [8] 1-2 (22-20, 15-21, 11-15)

Pool A

Haussener/Friedli SUI [1] – Witkos/Kaczmarek POL [16] [Q] 2-1 (18-21, 21-17, 17-15)

Oliva/Kurka CZE [8] – Hendrikx/Witvrouwen BEL [9] 2-1 (16-21, 21-15, 15-12)

Haussener/Friedli SUI [1] – Oliva/Kurka CZE [8] 2-0 (21-15, 21-11)

Witkos/Kaczmarek POL [16] [Q] – Hendrikx/Witvrouwen BEL [9]

Pool B

Heidrich/Jordan SUI [2] – Klein/Delanghe FRA [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-19)

Höppner/Camp GER [7] – Opsahl/Nilsen NOR [10] 0-2 (19-21, 17-21)

Heidrich/Jordan SUI [2] – Opsahl/Nilsen NOR [10] 2-0 (21-16, 21-10)

Klein/Delanghe FRA [15] [Q] – Höppner/Camp GER [7]

Pool C

Krattiger/Dillier SUI [3] – Stadie/Kirchner GER [14] [Q] 1-2 (21-16, 19-21, 13-15)

Datsiuk/Bublyk UKR [6] – KAI/Adachi JPN [11] 1-2 (21-17, 16-21, 10-15)

Stadie/Kirchner GER [14] [Q] – KAI/Adachi JPN [11] 0-0 (1-0, 0-21)

Krattiger/Dillier SUI [3] – Datsiuk/Bublyk UKR [6]

Pool D

Ringøen/Aas NOR [4] – Masserey/Schnegg SUI [13] [Q] 2-0 (21-12, 21-9)

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [5] – Breer/Flückiger SUI [12] 0-2 (18-21, 14-21)

Ringøen/Aas NOR [4] – Breer/Flückiger SUI [12] 2-1 (15-21, 21-16, 15-12)

Masserey/Schnegg SUI [13] [Q] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [5]

IOS

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Gutmanis/Jirgensons LAT [9] – Adam Fejes/Birke AUS [8] 2-0 (21-11, 21-13)

Pavlinsky/Marcok SVK [7] – Bortoluzzi/Jauffret SUI [10] 2-1 (11-21, 21-18, 15-10)

Secondo turno qualificazioni: Klasnic/Makaric SRB [1] – Gutmanis/Jirgensons LAT [9] 1-2 (21-15, 20-22, 13-15)

Sinkevicius/Macionis LTU [5] – Topio, P./Topio, V. FIN [4] 0-2 (6-21, 16-21)

Salema/Sancer ARG [3] – Podestà/Seregni ITA [6] 1-2 (21-17, 19-21, 14-16)

Pavlinsky/Marcok SVK [7] – Likhatskyi/Likhatskyi UKR [2] 0-2 (8-21, 22-24)

Pool A

Auziņš G./Liepa LAT [1] – Tsigaridas/Semitekolos GRE [16] 2-1 (10-21, 21-17, 15-11)

Kantor/Lejawa POL [8] – Likhatskyi/Likhatskyi UKR [9] [Q] 2-0 (23-21, 29-27)

Tsigaridas/Semitekolos GRE [16] – Likhatskyi/Likhatskyi UKR [9] [Q]

Auziņš G./Liepa LAT [1] – Kantor/Lejawa POL [8]

Pool B

Sadlier/McManaway NZL [2] – Gutmanis/Jirgensons LAT [15] [Q] 2-1 (13-21, 21-18, 15-11)

Moreno/Sanfélix ESP [7] – Antiol Kola/Sideris GRE [10] 2-1 (21-10, 16-21, 15-9)

Sadlier/McManaway NZL [2] – Moreno/Sanfélix ESP [7]

Gutmanis/Jirgensons LAT [15] [Q] – Antiol Kola/Sideris GRE [10]

Pool C

Friedl, F./Schnetzer AUT [3] – Venios/Karykas GRE [14] 1-2 (23-25, 21-18, 20-22)

Vandecaveye, G./Vandecaveye, Lo. BEL [6] – Held/Nissen GER [11] [Q] 2-1 (21-18, 24-26, 15-10)

Venios/Karykas GRE [14] – Vandecaveye, G./Vandecaveye, Lo. BEL [6]

Friedl, F./Schnetzer AUT [3] – Held/Nissen GER [11] [Q]

Pool D

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [4] – Podestà/Seregni ITA [13] [Q] 2-0 (23-21, 21-17)

Seidl, R./Huber, A. AUT [5] – Topio, P./Topio, V. FIN [12] [Q] 1-2 (21-23, 21-17, 12-15)

Ntallas/Chatzinikolaou GRE [4] – Topio, P./Topio, V. FIN [12] [Q]

Podestà/Seregni ITA [13] [Q] – Seidl, R./Huber, A. AUT [5]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Mascrenhas/Mueller AUS [9] – Prins/de Jong, M. NED [8] 0-2 (16-21, 11-21)

Secondo turno qualificazioni: Powell/Messier USA [7] – Páez/Andreu ESP [2] 0-2 (23-25, 14-21)

Deißenberger/Schäkel GER [3] – Grünig/Schwab SUI [6] 2-0 (21-19, 22-20)

Martini Adamsone/Paegle LAT [5] – Slabakova/Nobles USA [4] 1-2 (21-17, 11-21, 12-15)

Oto/Miharu JPN [1] – Prins/de Jong, M. NED [8] 2-1 (21-13, 20-22, 15-8)

Pool A

Kool/Svenssohn USA [1] – Sabati/Parisaki GRE [16] 2-1 (21-10, 19-21, 15-12)

Glagau/Glagau CAN [8] – Robitaille/Goodman CAN [9] 2-0 (21-18, 21-18)

Kool/Svenssohn USA [1] – Glagau/Glagau CAN [8] 2-0 (21-13, 21-10)

Sabati/Parisaki GRE [16] – Robitaille/Goodman CAN [9] 0-2 (20-22, 19-21)

Pool B

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Shirinina/Zafeiriou GRE [15] 2-0 (21-19, 21-12)

Kan/Sours USA [7] – Oto/Miharu JPN [10] [Q] 2-0 (21-11, 21-10)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Kan/Sours USA [7] 0-2 (13-21, 16-21)

Shirinina/Zafeiriou GRE [15] – Oto/Miharu JPN [10] [Q] 0-2 (17-21, 19-21)

Pool C

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [3] – Slabakova/Nobles USA [14] [Q] 2-0 (21-12, 21-17)

Duval/Pally FRA [6] – Alexoglou/Paschalaki GRE [11] 2-0 (21-11, 21-18)

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [3] – Duval/Pally FRA [6] 0-2 (13-21, 11-21)

Slabakova/Nobles USA [14] [Q] – Alexoglou/Paschalaki GRE [11] 2-0 (21-17, 21-15)

Pool D

Triantafyllidi/Manavi GRE [4] – Deißenberger/Schäkel GER [13] [Q] 2-0 (21-18, 21-17)

Sakura/Sawame JPN [5] – Páez/Andreu ESP [12] [Q] 2-1 (17-21, 21-16, 15-9)

Triantafyllidi/Manavi GRE [4] – Sakura/Sawame JPN [5] 0-2 (14-21, 20-22)

Deißenberger/Schäkel GER [13] [Q] – Páez/Andreu ESP [12] [Q] 1-2 (16-21, 30-28, 10-15)

Ottavi di finale: Slabakova/Nobles USA [14] [Q] – Triantafyllidi/Manavi GRE [4]

Oto/Miharu JPN [10] [Q] – Glagau/Glagau CAN [8]

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [2] – Robitaille/Goodman CAN [9]

Makhno, In./Makhno, Ir. UKR [3] – Páez/Andreu ESP [12] [Q]

QIDONG

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: McLean/Amylon USA [9] – Wolf/Wolf GER [8] 0-2 (19-21, 15-21)

Secondo turno qualificazioni: Peters/Johanning GER [7] – Manaus/Vilso BRA [2] 0-2 (18-21, 19-21)

Penasse/Maidle EST [3] – van Straten/van Straten NED [6] 0-2 (19-21, 17-21)

Vaught/Pugh USA [5] – Tatsumi/Furuta JPN [4] 2-1 (19-21, 21-18, 15-11)

Bialokoz/Batrane ENG [1] – Wolf/Wolf GER [8] 2-0 (21-12, 21-13)

Pool A

Bintang/Sofyan INA [1] – van Straten/van Straten NED [16] [Q] 2-0 (21-13, 21-17)

Hasegawa/Dylan JPN [8] – Anyang/Schumann AUS [9] [Q] 0-2 (10-21, 13-21)

Bintang/Sofyan INA [1] – Anyang/Schumann AUS [9] [Q] 2-1 (21-17, 20-22, 15-8)

van Straten/van Straten NED [16] [Q] – Hasegawa/Dylan JPN [8] 0-2 (17-21, 18-21)

Pool B

Nemec L./Petruf SVK [2] – WANG Ang/XING Kongquan CHN [15] 2-0 (21-11, 21-9)

Vercauteren/Van Langendonck BEL [7] – Rosales/Varga PHI [10] [Q] 2-0 (21-12, 21-10)

Nemec L./Petruf SVK [2] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [7] 0-2 (13-21, 16-21)

WANG Ang/XING Kongquan CHN [15] – Rosales/Varga PHI [10] [Q] 0-2 (15-21, 9-21)

Pool C

Hood/Merritt AUS [3] – Vaught/Pugh USA [14] [Q] 2-1 (19-21, 21-15, 15-11)

Bialokoz/Batrane ENG [6] [Q] – X.W. Weng/CAO Deyu CHN [11] 2-0 (24-22, 21-16)

Hood/Merritt AUS [3] – Bialokoz/Batrane ENG [6] [Q] 1-2 (19-21, 21-13, 11-15)

Vaught/Pugh USA [14] [Q] – X.W. Weng/CAO Deyu CHN [11] 0-2 (22-24, 18-21)

Pool D

Ch. Y. Liu/J.Q. Liu CHN [4] – Manaus/Vilso BRA [13] [Q] 0-2 (19-21, 16-21)

Yosi/Danang INA [5] – Takahashi/Ikeda JPN [12] 2-0 (21-15, 24-22)

Manaus/Vilso BRA [13] [Q] – Yosi/Danang INA [5] 2-0 (23-21, 21-17)

Ch. Y. Liu/J.Q. Liu CHN [4] – Takahashi/Ikeda JPN [12] 1-2 (21-13, 16-21, 2-15)

Ottavi di finale: Yosi/Danang INA [5] – X.W. Weng/CAO Deyu CHN [11]

Anyang/Schumann AUS [9] [Q] – Rosales/Varga PHI [10] [Q]

Hood/Merritt AUS [3] – Hasegawa/Dylan JPN [8]

Nemec L./Petruf SVK [2] – Takahashi/Ikeda JPN [12]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Yuan Lvwen/Zhu Lingdi CHN [1] [Q] – Sanada/Shigechika JPN [16] [Q] 2-0 (21-9, 21-7)

Bettenay/Dodd AUS [8] – Quemile/Manu BRA [9] 2-1 (21-16, 18-21, 15-9)

Yuan Lvwen/Zhu Lingdi CHN [1] [Q] – Bettenay/Dodd AUS [8] 1-2 (19-21, 21-17, 13-15)

Sanada/Shigechika JPN [16] [Q] – Quemile/Manu BRA [9] 0-2 (13-21, 11-21)

Pool B

Ren/Non JPN [2] – MA Yilin/CUI Ruixuan CHN [15] [Q] 2-0 (21-17, 21-10)

Tan/Lindstrom USA [7] – Sakai/Tsubouchi JPN [10] [Q] 1-2 (16-21, 21-12, 16-18)

Ren/Non JPN [2] – Sakai/Tsubouchi JPN [10] [Q] 2-0 (21-18, 21-18)

MA Yilin/CUI Ruixuan CHN [15] [Q] – Tan/Lindstrom USA [7] 0-2 (12-21, 15-21)

Pool C

Kun/Villám HUN [3] – Shirahata/Fukuda JPN [14] [Q] 1-2 (18-21, 21-16, 9-15)

Yabumi/Kikuchi JPN [6] [Q] – XIA Yuqin/FAN Yingxuan CHN [11] [Q] 2-0 (21-13, 21-2)

Shirahata/Fukuda JPN [14] [Q] – Yabumi/Kikuchi JPN [6] [Q] 2-0 (21-19, 22-20)

Kun/Villám HUN [3] – XIA Yuqin/FAN Yingxuan CHN [11] [Q] 2-0 (21-5, 21-9)

Pool D

Motomura/Nayu JPN [4] – Rondina/Pons PHI [13] 0-2 (17-21, 10-21)

M.M. Lin/H. Xie CHN [5] – Villapando/Rodriguez PHI [12] 2-0 (21-18, 21-17)

Motomura/Nayu JPN [4] – Villapando/Rodriguez PHI [12] 1-2 (14-21, 23-21, 11-15)

Rondina/Pons PHI [13] – M.M. Lin/H. Xie CHN [5] 2-0 (21-14, 21-17)

Ottavi di finale: Yuan Lvwen/Zhu Lingdi CHN [1] [Q] – Villapando/Rodriguez PHI [12]

Quemile/Manu BRA [9] – M.M. Lin/H. Xie CHN [5]

Sakai/Tsubouchi JPN [10] [Q] – Kun/Villám HUN [3]

Yabumi/Kikuchi JPN [6] [Q] – Tan/Lindstrom USA [7]