Furlani, Diaz e Fabbri padroni della world lead. Battocletti e Iapichino brillano nelle classifiche mondiali

Mattia Furlani, Andy Diaz e Leonardo Fabbri detengono la miglior prestazione mondiale stagionale: il laziale svetta nella graduatoria del salto in lungo con gli 8.37 metri raggiunti lo scorso 16 febbraio a Torun (Polonia, indoor); l’italo cubano domina nel salto triplo con il perentorio 17.80 in occasione del suo trionfo ai Mondiali Indoor lo scorso 21 marzo a Nanchino; il toscano primeggia nella classifica del getto del peso con i 22.31 metri timbrati domenica 8 giugno a Lucca (all’aperto, unico uomo oltre la soglia dell’eccellenza in questa annata agonistica).

I 35 km di marcia non sono previsti ai Mondiali e alle Olimpiadi, ma ricordiamo che Massimo Stano ha firmato il nuovo record del mondo (2h20:43) lo scorso 18 maggio a Podebrady. Larissa Iapichino è volata oltre i sette metri per la prima volta in carriera e con il 7.06 siglato a Palermo è seconda nella classifica del salto in lungo, subito dietro alla tedesca Malaika Mihambo (7.07). Stefano Sottile conserva la terza piazza nel salto in alto con i 2.31 metri raggiunti il 7 febbraio a Weinheim (dunque in sala), in scia all’ucraino Oleh Doroshchuk (2.34) e al sudcoreano Sanghyeok Woo (2.32), entrambi capaci della misura in sala.

Nadia Battocletti è splendida quarta sui 1500 metri (3:58.15 il 2 giugno a Rovereto) dove primeggia l’etiope Gudaf Tsegay (3:53.92) e terza sui 5000 metri con il 14:23.15 del Golden Gala, dove venne preceduta dalla keniana Beatrice Chebet (14:03.69) e dall’etiope Freweyni Hailu (14:19.33). Da annotare anche la nona piazza (distanza non olimpica) con il record italiano di 8:26.27 siglato a Rabat.

Ayomide Folorunso staziona al nono posto sui 400 ostacoli (54.21 al Golden Gala) dove detta legge la statunitense Sydney McLaughlin-Levrone (52.07). Interessante la 12ma piazza di Federico Riva sui 1500 metri (3:31.42 il 6 giugno al Golden Gala, detta legge il 3:29.63 corso dal norvegese Jakob Ingebrigtsen). Roberta Bruni 12ma nel salto con l’asta (4.70).