Frederic Vasseur risponde agli attacchi: “Il team non si tocca! Il mio contratto? C’è tempo…”

Frederic Vasseur risponde in maniera netta alle voci dei giorni scorsi uscite sui quotidiani italiani. Il grande protagonista del venerdì del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, è proprio il team principal del Cavallino Rampante. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il numero 1 di Maranello ha voluto mettere il carico da 11 su diversi articoli che, a quanto pare, non sono stati di gradimento del manager francese.

“Non spreco tempo a commentare certe cose – è secco Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport – Si tratta semplicemente di qualcuno che vuole fare il male del team. Non è una questione mia in prima persona. Qui si vuole colpire l’intero team. Quando sono stato assunto in Ferrari sapevo benissimo che sarei stato esposto, ma parlare di Charles Leclerc che se ne vuole andare in Mercedes, invece ha un contratto lungo e vuole stare qui, è davvero senza senso”.

Frederic Vasseur è un fiume in piena: “Queste voci tornano ogni tanto. Ci sta, non mi preoccupano. Non mi piace, però, quando vengono messi i nomi di persone all’interno del team. Vengono gettati sul palcoscenico. Non sta ai giornalisti italiani dirci se dobbiamo sostituire qualcuno, o meno. Non stiamo parlando di oggetti, ma di persone che hanno famiglie. Quando leggono che il team vuole appiedarli per mettere qualcuno al loro posto come possono stare? Sono cose che fanno male. Un male enorme al team a livello di concentrazione. Non lo capisco. Dovremmo essere supportati, non gettati nel fango”,

Ultima battuta sul contratto del team principal. Accordo che scadrà a fine anno, subito prima della rivoluzione tecnica. Una coincidenza? “Sono abbastanza esperto da non preoccuparmi per queste situazioni. Sapevo benissimo la mia situazione e non mi faccio distrarre. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per trattare. Faremo tutto nei tempi giusti e non ci saranno problemi”.