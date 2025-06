Frederic Vasseur professa ottimismo: “Il nuovo fondo funziona. Le McLaren? Spero fossero scariche di benzina”

La Ferrari si proietta verso il sabato del Gran Premio d’Austria con rinnovata fiducia, quantomeno ascoltando le parole del suo team principal, Frederic Vasseur. La scuderia di Maranello, infatti, ha scelto il Red Bull Ring, sede dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, per portare (finalmente direbbero in molti) i primi aggiornamenti alla propria vettura. La SF-25, com’è noto sin dal via dell’annata di Melbourne, è una macchina con problemi chiari ed evidenti ma, per un motivo o per un altro, il team emiliano ha scelto di non portare novità fino alla giornata di ieri.

I monti della Stiria, quindi, hanno fatto da palcoscenico alla prima serie di aggiornamenti sulla vettura del Cavallino Rampante (anche perché i due piloti iniziano a mettere in mostra una evidente insoddisfazione sull’argomento) rappresentati da un nuovo fondo. Una parte che spesso ha creato notevoli problemi in casa Ferrari e che, per l’appunto, è stata riveduta e corretta con modifiche al diffusore, all’ingresso dei Canali Venturi, e anche oltre. Per questo motivo il venerdì austriaco ha visto i tre piloti tinti di rosso (nella FP1 ha girato Dino Beganovic al posto di Charles Leclerc) lavorare parecchio in quella direzione.

In vista del sabato del Red Bull Ring, il numero 1 di Maranello, Frederic Vasseur ha fatto il punto della situazione su quanto visto in casa Ferrari: “Nel complesso è andata bene. Chiaramente dobbiamo analizzare più in profondità, perché la mattinata è stata un po’ caotica per noi. Abbiamo usato le prove libere due come una sessione di test e questa sera vedremo i dati. Le sensazioni sono state buone da parte dei piloti, anche se nella FP1 abbiamo avuto problemi al cambio con Lewis Hamilton, per cui abbiamo perso gran parte della sessione, senza andare a scapito della FP2″. (Fonte: Sky Sport).

Anche se i cronometri non sono stati particolarmente benevoli con il duo tinto di rosso (Charles Leclerc ha chiuso al sesto posto con 6 decimi di ritardo da Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ha completato la top10 a quasi un secondo) la scuderia del Cavallino Rampante vuole pensare in maniera positiva al sabato di Spielberg. “Spero, o credo, che la McLaren corresse con basso carburante come sono soliti fare durante le prove libere. Noi, invece, abbiamo fatto il solito nostro programma. Charles ha recuperato bene e il passo era buono, per cui concentriamoci su questo. Ma, innanzitutto, guardiamo con calma i dati, è la prima volta su questo fondo e dovremo fare qualche aggiustamento”.

Ultima battuta sui tanti rumors che si stanno accumulando riguardo proprio a Frederic Vasseur in prima persona. Il team principal di origine francese andrà in scadenza di contratto al termine del 2025 con la Ferrari ma, ancora una volta, si professa tranquillo sull’argomento: “Noi stiamo cercando di restare concentrati sul lavoro che dobbiamo svolgere. Quando arrivi al weekend è molto importante mantenere la concentrazione, lavorando di gruppo e come squadra e fino ad ora lo stiamo facendo bene. Quindi, concentriamoci su questo”.