Francesco Pernici senza paura! Spaventa Attaoui ed è magico secondo agli Europei a squadre

Francesco Pernici ha sfoderato una grinta esemplare, onorando la maglia azzurra in maniera magistrale ed esaltandosi sugli 800 metri degli Europei a squadre. Che la caratura tecnica del nostro portacolori fosse di spessore era ben noto, ma ammirarlo così pimpante, propositivo e baldanzoso sulla pista verde di Madrid era tutt’altro che scontato.

Il 22enne lombardo è partito senza remora, ha preso il comando della gara nel primo giro, ha poi intensificato l’azione al suono della campana, ha operato un paio di sorpassi all’esterno ed è andato addirittura a punzecchiare il formidabile spagnolo Mohamed Attaoui, argento continentale in carica e capace di brillare nelle varie tappe di Diamond League.

Il nostro portacolori, all’esordio in carriera nella ex Coppa Europa, lo ha affiancato all’esterno, il padrone di casa ha respinto l’assalto e ha poi provato ad allungare sul rettilineo conclusivo, il classe 2003 ha tenuto botta e ha terminato con un brillante 1:44.39, migliorando di un paio di decimi il personale siglato qualche settimana fa a Rovereto.

Francesco Pernici ha chiuso al secondo posto dietro all’iberico (1:44.01, record della competizione), ha staccato il minimo per i Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre e ha portato a casa 15 punti pesantissimi per l’Italia, che sta cercando di difendere il trofeo conquistato due anni fa. Si temeva di perdere diversi punti dalla Spagna nel doppio giro di pista e invece gli azzurri ne lasciano soltanto uno sul tavolo per merito di un giovane degno di nota, sceso in pista dopo il successo di Nadia Battocletti sui 5000 metri.