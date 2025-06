Ford, Genesis e McLaren guardano al futuro a Le Mans

Ford, Genesis e McLaren sono stati i protagonisti del venerdì di Le Mans, giorno di pausa riservato alla ‘Parata dei piloti’ nel centro della città. I tre marchi citati hanno svelato alcuni dettagli extra in merito ai rispettivi programmi sportivi nel FIA World Endurance Championship, tutti i brand menzionati correranno entro la fine del 2027 nella classe Hypercar.

Iniziamo da Genesis che debutterà nel 2026 nel Mondiale prima di concentrarsi nel 2027 sull’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il brand coreano ha confermato oltre al direttore tecnico François-Xavier Demaison ed al Team Principal Cyril Abiteboul la presenza nel progetto di Gabriele Tarquini, Anouck Abadie e Justin Taylor.

Il primo, pluricampione del mondo turismo negli anni, sarà il nuovo direttore sportivo, mentre gli altri due sono stati nominati rispettivamente Team Manager e capo ingegnere. La GMR-001 è attesa all’esordio in pista a fine agosto, attualmente sono stati rivelati come piloti il brasiliano Pipo Derani ed il tedesco tre volte vincitore della 24h Le Mans André Lotterer.

Ford e McLaren invece attenderanno il 2027 per entrare nel FIA World Endurance Championship. Gli americani hanno confermato che utilizzeranno ORECA per costruire la propria LMDh così come scelto da Genesis, Alpine ed Acura.

Ricordiamo che ogni marchio che sceglie di correre nel FIA WEC o nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha la facoltà di scegliere tra quattro costruttori: ORECA, Ligier, Multimatic oppure Dallara.

La casa italiana, già selezionata da Cadillac e BMW, è stata contattata anche da McLaren. United Autosports, team di riferimento per il costruttore di Woking nel Mondiale 2025 e non solo, sarà impegnato a tempo pieno anche in Hypercar.

La struttura anglo americana è gestita da Richard Dean e da Zak Brown, CEO di McLaren che attualmente di divide tra FIA Formula E, NTT IndyCar Series ed ovviamente F1. I britannici sono pronti per dare battaglia con un motore V6 biturbo fornito da Autotecnica progettato da McLaren Racing e McLaren Automotive.

A Le Mans è stato svelato anche James Barclay come Team Principal di McLaren United AS a partire da settembre. Quest’ultimo si impegna in una nuova sfida dopo aver chiuso il proprio lavoro come Amministratore Delegato di JLR (Jaguar Land Rover) Motorsport e Team Principal di Jaguar TCS Racing nel Mondiale Formula E.