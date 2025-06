Football americano, tutto pronto per l’Italian Bowl: i Dolphins sfidano i Guelfi negli States

Siamo pronti per vivere l’ultimo attesissimo atto della stagione. L’IFL – Italian Football League infatti sta per eleggere la sua “regina” e lo farà ancora una volta fuori dai confini del nostro Stato. La finale del campionato, infatti, si disputerà ancora una volta negli Stati Uniti. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

L’Italian Bowl, la finale della stagione, si disputerà (come accaduto due anni or sono) a Toledo nell’Ohio (Stati Uniti) e vedrà di fronte i Dolphins Ancona ed i Guelfi Firenze. Le due squadre che hanno dominato la stagione. Le più forti. Non potevamo aspettarci una finale migliore sotto questo punto di vista.

Alle ore 21.00 italiane di sabato 28 giugno (le ore 15.00 locali) arriverà il kick off del XLIV Italian Bowl e, senza ombra di dubbio, ci attenderà un match vibrante e ricco di emozioni. Chi, dunque, andrà a succedere ai Panthers Parma, vincitori delle due ultime edizioni? Gli emiliani hanno vinto nel 2023 e 2024 sempre contro i Guelfi Firenze che, a questo punto, faranno di tutto per invertire il trend.

La formazione toscana, vittoriosa nel 2022 contro i Seamen Milano, quindi, ha raggiunto l’ultimo atto per la quarta edizione consecutiva. Dall’altra parte, invece, i Dolphins Ancona alla quinta apparizione alla finale. Nelle quattro precedenti, però, sono arrivate altrettante sconfitte. In poche parole questa sfida assumerà anche un valore storico. Chi alzerà al cielo il trofeo? Dolphins o Guelfi?