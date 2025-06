Football americano, sarà tra Dolphins Ancona e Guelfi Firenze l’Italian Bowl 2025

Ora è arrivata anche l’ufficialità: sarà tra Dolphins Ancona e Guelfi Firenze l’Italian Bowl 2025 che si disputerà a Toledo (Ohio, Stati Uniti) il prossimo sabato 28 giugno alle ore 21.00 italiane. Le due squadre finaliste sono state decise dalle due semifinali disputate nel corso del weekend e ora avranno due settimane di tempo per preparare il grande evento che andrà a consegnare il titolo.

Andiamo a vedere come sono andate i due incontri.

I Dolphins Ancona hanno piegato con il punteggio di 20-14 i Panthers Parma al termine di uno scontro davvero durissimo. Dopo un primo quarto concluso sul 7-7, la parità si è trascinata fino al quarto periodo. Nel quarto decisivo, quindi, si è deciso tutto. I Dolphins hanno risolto la questione con le mete di Flamini su corsa e di Eaton per il 20-14 finale.

Nel match tra Guelfi Firenze e Frogs Legnano, invece, il punteggio finale parla di 35-23 per i toscani che hanno risolto tutto nel terzo quarto. Dopo essere passati in svantaggio nel secondo periodo (dopo lo 0-0 del primo), la partita è andata al riposo sul 14-7 per gli ospiti. Nel terzo quarto, tuttavia, i Guelfi vanno a segno con 3 mete, prima del 7-3 finale che ha sancito la vittoria della squadra fiorentina.