Football americano, Panthers Parma e Frogs Legnano volano alle semifinali playoff della IFL

Si sono andate a definire le semifinali play-off della IFL – Italian Football League 2025. Il Wild Card round, disputato nel corso del weekend, infatti, ha visto i successi di Panthers Parma e Frogs Legnano che, di conseguenza, hanno staccato il pass per il turno successivo.

Gli emiliani hanno superato per 41-29 gli Skorpions Varese a domicilio, mentre i Frogs Legnano hanno piegato 28-7 i Giaguari Torino in un match nel quale non hanno lasciato scampo ai rivali.

Nel corso del prossimo fine settimana, quindi, si disputeranno le semifinali: Dolphins Ancona-Panthers Parma sabato 14 giugno alle ore 21.00 e Guelfi Firenze-Frogs Legnano alle ore 17.00. Chi vincerà queste due sfide andrà a giocarsi l’Italian Bowl del 28 giugno alle ore 21.00 che andrà ad assegnare il titolo 2025.