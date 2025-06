Football americano, l’Italian Bowl va ai Guelfi Firenze che stendono 49-14 i Dolphins Ancona

L’Italia Bowl 2025 va ai Guelfi Firenze che hanno vinto in maniera nettissima l’atto conclusivo della IFL – Italian Football League contro i Dolphins Ancona. La super-sfida, che si è disputata a Toledo (Ohio, Stati Uniti) non ha sostanzialmente avuto storia, con i toscani che hanno dilagato fino a chiudere con il punteggio di 49-14.

Per i toscani, quindi, arriva il secondo trionfo di sempre nell’Italian Bowl nella quarta presenza in assoluto. Per i marchigiani, invece, arriva la quinta sconfitta su altrettanti finali.

GUELFI FIRENZE – DOLPHINS ANCONA 49-14

Il primo quarto mette subito le cose in chiaro con i fiorentini che vanno avanti 14-0 con le mete di Fimiani con una corsa da 10 yds e una da 11. quindi prima dell’intervallo arrivano altre due mete per i Guelfi che vanno al riposo sul 28-0 grazie al td su lancio di Fimiani per Bartoccioni per 12 yds e un’altra corsa in end-zone di Fimiani da una yard.

Un punteggio che mette al riparo i toscani da ogni pericolo e, anzi, siamo solo all’inizio. Nel terzo periodo, infatti, un altro parziale di 14-0 (passaggio da 18 yds di Fimiani per Casati e uno per Stola da ben 50 yds) spiana la strada verso un 42-0 che chiude anzitempo i conti. Nel quarto periodo c’è tempo per la segnatura dei Dolphins con Eaton che lancia per Dazzani per 19 yds, ma i Guelfi rispondono di nuovo per il 49-7 con la corsa di Fimiani per 6 yds. Nelle battute conclusive i marchigiani vanno di nuovo a segno con Nocera che, lanciato da Eaton, va a segnare dopo una corsa di 20 yds.