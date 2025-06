Fondo, i convocati per Davos: ritorna Debora Agreiter!

Debora Agreiter, come aveva anticipato ad Olimpiazzurra, ritorna alle competizioni internazionali e lo fa direttamente nella terza tappa della Coppa del mondo di sci di fondo prevista a Davos (Svi) sabato e domenica prossimi.

La ventiduenne altoatesina, infortunatasi a metà ottobre durante un allenamento procurandosi la frattura del malleolo peronale destro, aveva già provato l’ebbrezza del rientro la settimana scorsa in Coppa Italia a Dobbiaco: questa settimana sarà in gara sabato nella 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli. Ai nastri di partenza ci saranno anche Marina Piller, Elisa Brocard e Sara Pellegrini,vincitrice la scorsa settimana nella manifestazione tricolore in Alto Adige.

Nella 30 km maschile invece spazio ai vari Giorgio Di Centa, Roland Clara, Giovanni Gullo, Valerio Checchi, Fabio Santus e debutto per il trentino Paolo Fanton.

Domenica lo sprint a tecnica libera con Federico Pellegrino e David Hofer attesi protagonisti tra gli uomini, mentre per le donne toccherà a Ilaria Debertolis, Gaia Vuerich e Greta Laurent. Altri tre posti (due tra gli uomini ed uno tra le donne ndr) verranno fuori tra coloro che meglio si comporteranno nella gara sprint di St. Ulrich.

