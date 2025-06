Flavio Cobolli sincero: “Oggi sono in…to, ho rischiato di perdere una partita che avevo in mano”

Una partita tra alti e bassi quella tra Flavio Cobolli e Denis Shapovalov, valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, il tennista romano si è imposto con lo score di 7-6 (5) 4-6 7-6 (5), mettendo in mostra grandi doti caratteriali, trovandosi con le spalle nel terzo set, dal momento che Shapovalov ha avuto l’opportunità di andare a chiudere la sfida sul proprio servizio.

Bravo Flavio a crederci sempre e a spuntarla nei tie-break. Tuttavia, l’azzurro ha fatto grande autocritica ai microfoni di Sky Sport: “Oggi sono un po’ incazzato, devo essere sincero. Avevo la partita in mano dopo il primo set. Ci sono delle lacune mentali che devo gestire, ma sono felice di come sono riuscito a girarla, anche perché era quasi persa visto che ha servito per il match. Ero molto preoccupato, però alla fine lotto sempre e mi piace stare in campo. Ci sono però delle cose che vanno migliorate e anche velocemente“, le sue parole.

Il giocatore nostrano ha poi rivelato come si sia preparato per questa stagione sull’erba: “Sono arrivato qui senza aver giocato mai su questa superficie perché mi sono allenato sul cemento per staccare un po’. Non avevo buone sensazioni, però dal primo giorno ho trovato un buon feeling rispetto all’anno scorso, mi sento migliorato e sono più competitivo. Questo mi dà più fiducia“.

Cobolli domani dovrà affrontare un incontro complicato contro il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto in una partita altrettanto combattuta l’altro italiano Lorenzo Sonego. Parlando del n.3 del ranking, parliamo di un match complesso per il nostro portacolori.