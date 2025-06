Flavio Briatore duro con Franco Colapinto: “Se dicessi di essere contento di lui, direi una bugia”

L’Alpine sta vivendo un 2025 molto difficile. Alla vigilia del Gran Premio del Canada, il team è ultimo nel Mondiale costruttori nonostante Pierre Gasly si sia distinto per qualche lampo prestazionale, soprattutto in qualifica. Il ventinovenne francese non sta demeritando, ma sta letteralmente “tenendo in piedi la baracca” da solo.

Difatti, la squadra di matrice transalpina fatica a trovare una valida spalla all’esperta prima guida. Jack Doohan, sul quale si è scommesso, è stato rapidamente bocciato dopo soli sei appuntamenti. Forse il ventiduenne australiano è stato accantonato troppo frettolosamente? Il suo sostituto Franco Colapinto non ha fatto molto meglio nei successivi tre GP.

Non per caso, Flavio Briatore ai microfoni di Sky ha recentemente strigliato anche il ventiduenne argentino, manifestando tutta la sua insoddisfazione senza utilizzare alcun giro di parole. Come di consueto, il vulcanico manager è stato molto diretto nell’esprimere i concetti, evitando di edulcorarli.

“Da un pilota mi aspetto che sia veloce, eviti gli incidenti e marchi punti. Non chiedo altro a Colapinto, solo queste tre cose. Non gliene chiedo dieci. Se fa bene quello che gli chiedo, può guidare per l’Alpine per sempre. Però, se adesso dicessi di essere contento, direi una bugia. Non sono per niente soddisfatto. Dovremo vedere come si svilupperà la sua stagione”.

Insomma, un avvertimento vero e proprio. Della serie “Ragazzo, ti ho dato un’opportunità che ti stai giocando male. O inizi a portarmi qualche risultato concreto, oppure ti rimetto da dove ti ho preso”. Una vigorosa strigliata, quella tirata da Briatore al sudamericano alla vigilia del Gran Premio del Canada, dove Colapinto scenderà in pista ben sapendo di essere già sotto esame.