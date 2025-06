Fioccano i forfait al torneo ATP di Stoccarda. Anche Lorenzo Musetti non ci sarà

Il Roland Garros volge alle battute conclusive e i giocatori che si sono spinti ai turni importanti dello Slam di Parigi sono anche un po’ costretti a rivedere la propria programmazione in vista della stagione dei tornei sull’erba, posteriore al Major francese sulla terra rossa.

Lorenzo Musetti, in semifinale nella capitale transalpina, avrebbe dovuto prendere parte all’evento dal 9 al 15 giugno, opzionato in un primo momento per dar seguito al percorso in vista di Wimbledon, dove nel 2024 il toscano seppe giungere fino alle semifinali con grande sorpresa di tutti gli addetti ai lavori.

Un Musetti che in questa fase dell’annata ha disputato diverse partite e quindi c’è la necessità di tirare il fiato e ricaricare le pile in vista delle settimane sui prati. Un ragionamento simile fatto anche da Tommy Paul e da Francesi Tiafoe. Il californiano, visto anche l’infortunio patito ieri nel quarto di finale perso contro Carlos Alcaraz, ha deciso di prendersi più tempo prima di rientrare a giocare.

Tiafoe, eliminato proprio da Musetti ieri nei quarti a Parigi, ha deciso di prendersi più giorni proprio per dare modo al fisico e anche alla mente di recuperare terreno in vista di quel che sarà.