Final Eight Basket 2014, sesta finale per consecutiva per Siena

E menomale che la corazzata sembrava in disarmo… La Montepaschi Siena è la prima finalista della Final Eight 2014 di Milano, grazie alla vittoria per 89-80 sull’Enel Brindisi di coach Bucchi: partono subito forte i campioni d’Italia in carica che chiudono il primo quarto avanti di 10 lunghezze (20-10).

Brindisi torna in campo determinata (5-2 di parziale), Janning però vola sul 24-15 a 7’10” ed il quarto è un susseguirsi di botta e risposta tra le due squadre, con Haynes che chiude la striscia pugliese da tre punti e riporta avanti Siena, aprendo un parziale di 9-0 che manda le squadre all’intervallo lungo sul 44-35.

Ottimo avvio di terzo quarto senese con Ortner, Green e Carter (35-52 a 7’30”), ma Todic e Campbell riportano Brindisi sotto, anche se la Montepaschi è brava a resistere agli attacchi e chiude la terza frazione avanti di nove lunghezze (55-64).

Al cardiopalma l’ultimo periodo, con il solo Ress che sembra in palla tra i campioni in carica e Brindisi che si issa fino al -1 a 3’50” (72-73). Green e Dayson sono ispirati dalla lunga distanza, Haynes porta Siena sul +7, con Ortner (mvp della partita ndr) che prima stoppa Dyson e poi va a piazzare i liberi del 74-83 a 2’. Janning allunga ancora (+11, 74-83), Todic con una tripla rende meno amara la pillola per Brindisi, ma Siena tiene la testa e accede in finale.

