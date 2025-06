Final Eight Basket 2014: Sassari, trionfo storico!

Un’isola intera festeggia il primo storico successo nella pallacanestro tricolore: la Sardegna da questa sera può entrare di diritto nell’olimpo della palla a spicchi italiana grazie alla vittoria della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, vincitrice in finale sui campioni uscenti e d’Italia in carica della Montepaschi Siena per 80-73.

Grandissimi protagonisti i sardi guidati in panchina da Meo Sacchetti ed autori di una tre giorni monstre grazie ad un grande collettivo dove spiccano i cugini Travis e Drake Diener, Brian Sacchetti (figlio di coach Meo ndr), Marques e Caleb Green, Jack Devecchi e tanti altri.

Contro Siena la gara inizia subito bene per i sardi che chiudono sul 18-14 il primo quarto grazie ad un Caleb Green di striscia dalla lunga distanza; Siena non reagisce e Sassari imperversa guidata da Travis Diener e dalla sagacia in regia di Marques Green. All’intervallo lungo sul tabellone c’è scritto 45-28 per Sassari.

L’unica nota stonata nell’attacco sassarese è la corrente alternata di Drake Diener, che consente a Siena un recupero nel corso del terzo periodo (si arriva fino al -3 ndr), ma nel momento topico del match Marques Green si carica la squadra sulle spalle e riporta Sassari a distanza di sicurezza (61-53 al 30′).

L’ultimo periodo vede Siena intestardirsi troppo a provare dalla lunga distanza, con Sassari che invece gestisce con Green il vantaggio ed attacca con Travis Diener in serata di grazia: Erik Green ed Ortner per i campioni d’Italia sono gli ultimi a mollare, ma nel finale Sassari è implacabile dalla linea della carità e festeggia il primo storico trofeo in bacheca.

MONTEPASCHI SIENA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 73-80 (14-18; 28-45; 53-61)

MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 2, Hunter 9, Cournooh, Haynes 4, Carter 16, Janning 3, Ress, Ortner 17, Nelson, Udom ne, Cappelletti ne, Green 22. All. Crespi

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Green M. 9, Green C. 18, Devecchi 2, Chessa ne, Gordon 8, Diener T. 17, Sacchetti 6, Diener D. 14, Vanuzzo, Tessitori , Thomas 6. All. Sacchetti

