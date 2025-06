Final Eight Basket 2014, Sassari elimina Milano e pesca Reggio Emilia

Clamoroso al Forum di Milano con la sconfitta dei padroni di casa dell’Emporio Armani che cede 80-82 alla Dinamo Banco Sardegna Sassari che pesca così la Grissin Bon Reggio Emilia nella semifinale a sorpresa in programma domani.

Emozionante l’ultima sfida dei quarti di finale che vede Milano partire a spron battuto e vola sul +13 sul 24-11, punteggio che chiude il primo quarto di gioco con un Gentile in gran spolvero; Sassari però non molla e guidata da Drake Diener e Caleb Green limita i danni e va all’intervallo lungo sotto di 8 lunghezze sul 38-30; al rientro in campo nel terzo periodo Langford e Lawal continuano ad imperversare, ma i sardi restano sempre attaccati alla gara e la tripla dell’Ave Maria del solito Diener è uno schiaffo pesante che inizia la rimonta sassarese ed il calo meneghino: la penultima sirena vede sul tabellone il punteggio di 66-59.

Ma Diener decide di rovinare la festa ai padroni di casa ed al 34′ porta per la prima volta avanti i suoi (66-67): Milano è in rottura prolungata e trova i primi due punti del periodo soltanto al 35′ con Langford; Marques Green e Diener riportano avanti Sassari, ma Langford dalla lunga distanza riapre la contesa (78-79 al 39′).

L’ultimo minuto dura un’eternità, ma Diener è preciso dalla lunetta e porta Sassari sul +3 (78-81): dall’altra parte Langford risponde con un altro 2/2 che però cancella solo parzialmente un pesante 0/2 dalla linea della carità commesso qualche possesso prima.

La serie di time out e di giri in lunetta la chiude Omar Thomas con un 1/2 a 19” dal termine: avanti di due lunghezze Sassari difende bene e concede solo una rimessa ad un secondo dalla fine (decisa dall’istant replay ndr) a Milano che però non ne approfitta e dice clamorosamente addio alla Final Eight sin dal primo giorno.

