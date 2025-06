Final Eight Basket 2014, Grissin Bon Reggio in semifinale!

La Grissin Bon Reggio Emilia qcuisce la crisi dell’Acqua Vitasnella Cantù, eliminandola ai quarti di finale della Final Eight 2014 di Coppa Italia: prosegue quindi la maledizione per i canturini nel torneo tricolore, con i reggiani che si impongono con il punteggio finale di 84-77.

Ottima la gara per il quintetto di coach Menetti che parte alla grande guidata dall’esperienza di Kaukenas e la consueta verve di Troy Bell, andando avanti a sorpresa all’intervallo lungo avanti sul 44-33: priva degli infortunati Cinciarini e Brunner, Reggio Emilia sembra pagare la panchina corta e subisce il rientro dei canturini al ritorno in campo dall’intervallo lungo, issandosi fino al -1 e trovando il primo vantaggio della partita al 31′ (63-62).

Ma Reggio Emilia ha un grande cuore e guidata dall’esperienza di Kaukenas e da un James White in formato monstre (25 i punti alla fine per lui ndr) riesce a sopperire anche a qualche fallo di troppo e chiude meritatamente a suo favore la contesa, qualificandosi per le semifinali dove affronterà la vincente tra Milano e Sassari: i reggiano sono la sorpresa più bella di questa stagione per il loro rendimento tra Campionato, Coppa Italia ed Eurochallenge. Menzione ulteriore per coach Menetti che parte in quintetto con i giovani Mussini, Cervi e Pini.

Cantù invece prosegue la sua parabola discendente, con un Ragland discontinuo ed i soli Cusin e Aradori a cantare e portare la croce.

ACQUA VITASNELLA CANTU’-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 77-84 (15- 24, 33- 44, 61- 62)

ACQUA VITASNELLA CANTU’: Awudu ne, Jones 2, Uter 8, Rullo 5, Leunen 13, Jenkins 2, Cesana ne, Marconato ne, Ragland 11, Aradori 16, Cusin 11, Gentile 9. All. Sacripanti.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: White 25, Filloy 5, Antonutti 3, Bell 20, Frassineti, Mussini 3, Kaukenas 17, Cervi 2, Silins 2, Pini 7, Cinciarini ne. All. Menetti.

Arbitri: Mattioli, Begnis, Bartoli.

