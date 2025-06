Final Eight 2014: Sassari in paradiso, Milano all’inferno

L’edizione 2014 della Final Eight di Basket è andata in archivio con il primo storico successo per la Sardegna della palla a spicchi, con il trionfo della Dinamo Sassari di coach Sacchetti: un trionfo che ha nel coach pugliese uno degli artefici, faro di un gruppo che tanto bene sta facendo anche in Europa.

Una dimensione familiare (in roster i cugini Diener ed il figlio Brian ndr) non solo anagrafica quella sassarese, ma con un collettivo solido capace di poter impensierire chiunque: ne sa qualcosa l’Emporio Armani Milano, capace di gettare alle ortiche un’occasione unica per tornare al successo davanti al proprio pubblico, sperperando un vantaggio considerevole nei quarti proprio contro Sassari, autrice di una rimonta emozionante.

Ma oltre ai sardi onore e merito va dato anche alla Montepaschi Siena, alla sesta finale consecutiva, la prima però dopo la “diaspora”: coach Crespi ha di che essere fiducioso per proseguire bene in campionato e provare a recuperare terreno in Eurocup.

Altra nota lieta è la Grissin Bon Reggio Emilia, non a caso altro brillante quintetto che si fa valere anche in Eurochallenge: menzione speciale a Max Menetti, capace di fare le nozze con i fichi secchi, rigenerando un evergreen come Rimantas Kaukenas e dando fiducia ai giovani Cervi, Pini e Mussini. Chissà se Petrucci per il dopo Pianigiani non ci abbia già fatto un pensierino…

Fuori in semifinale, ma con onore anche la Brindisi dei miracoli di coach Piero Bucchi: la finale era possibile, ma Siena ha giocato d’esperienza ed ha avuto la meglio, ma i pugliesi in campionato hanno ancora tanto da dire.

Tra le delusioni detto di Milano, ci si aspettava qualcosa in più da Cantù, eliminata senza appello da Reggio Emilia: Sacripanti continua a non trovare pace quindi dopo le ultime sconfitte in campionato ed Europa.

Passerella meritata per l’Acea Roma e l’Umana Venezia: i capitolini con il solito manipolo di giovani hanno fatto il possibile, mentre i lagunari di coach Markovski si sono concessi una gita premio a Milano cercando un miracolo che era di difficile fattura…

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com