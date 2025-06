Filippo Volandri: “Sinner farà la partita con Djokovic, Musetti ora sa sporcarsi”

Giornata di vigilia al Roland Garros, dove domani andranno in scena le semifinali maschili: Lorenzo Musetti sarà chiamato alla grande impresa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner incrocerà il veterano serbo Novak Djokovic. Il toscano dovrà alzare l’asticella per provare a battere il campione in carica sulla terra rossa di Parigi, mentre il numero 1 del mondo si troverà di fronte il 24 volte Campione Slam come già successo nella semifinale dei trionfali Australian Open 2024. L’Italia può fare affidamento su due giocatori in semifinali al Roland Garros come era successo soltanto nel 1960 con Pietrangeli (poi vincitore) e Sirola.

Filippo Volandri, capitano della Nazionale Italiana che ha vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Supertennis: “Ci sono tante cose che ci rendono orgogliosi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Le variazioni e le accelerazioni saranno importanti per Lorenzo, saranno molto importanti anche servizio e risposta. Musetti è un atleta vero, con un bagaglio di armi importantissimo. Sapevamo che sarebbe arrivato in alto, poi ognuno di loro ha tempi di crescita diversi. La parte che Musetti ha migliorato di più è lo ‘sporcarsi’, vince partite in cui non si piace, in cui magari non gioca benissimo. Da Wimbledon ha fatto quel clic, ha capito che se si dà un’opportunità poi alla fine vengono fuori le sue qualità“.

L’ex giocatore ha poi proseguito soffermandosi sul fuoriclasse altoatesino: “Sinner stupisce sempre per la volontà di migliorarsi sempre. Lo si vede anche nel cambiamento della posizione in risposta. Jannik gioca contro Djokovic e abbiamo imparato a non fidarci di lui ma oggi stare al ritmo di Jannik non sarà facile. Penso che la partita la farà lui. Se Nole non dovesse mettere una percentuale alta di prime, Sinner potrà aggredirlo sulla seconda e poi comandare. Chi prenderà il centro del campo farà la partita. Noi dovremo goderci il momento e fidarci dei nostri giocatori. Dobbiamo tenerceli stretti“.