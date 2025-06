Filippo Ganna si inchina a Hayter nella cronometro del Giro del Belgio

Il duello tra Ethan Hayter e Filippo Ganna ha animato la cronometro individuale del Giro del Belgio, andata in scena lungo 9,7 km sostanzialmente pianeggianti tra Tessenderlo e Ham. Il britannico si è imposto con il tempo di 10’29”, precedendo il piemontese di quattro secondi.

L’alfiere della INEOS-Grenadiers si è sempre trovato costretto a rincorrere il portacolori della Soudal Quick-Step, suo ex compagno di squadra: era attardato di un paio di secondi all’intermedio e non è riuscito a ribaltare la situazione nella seconda parte su un terreno a lui favorevole.

Il 26enne, reduce dal Giro d’Italia dove è stato nono nella prova contro il tempo di Tirana e terzo nell’esigente Lucca-Pisa, ha conquistato la sua 20ma affermazione da professionista, interrompendo un digiuno che durava da un anno (l’ultima gioia risaliva al 23 giugno in occasione dei Campionati Nazionali).

Il già Campione del mondo e d’Europa nell’Omnium è riuscito a regolare il due volte Campione del Mondo a cronometro, che è tornato in gruppo proprio in Belgio dopo un paio di mesi di assenza (non gareggiava dalla Parigi-Roubaix) e che sta preparando il Tour de France. Il 28enne rinvia il ritorno al successo, che manca dal 10 marzo con la stoccata nella cronometro della Tirreno-Adriatico.

Terzo posto di tappa per il belga Florian Vermeersch (UAE Emirates XRG, a 15 secondi), appena davanti a un brillante Filippo Baroncini (UAE Emirates XRG, a 16 secondi). Hayter è il nuovo leader della classifica generale con due secondi di margine su Ganna, 15” su Vermeersch e 16” su Baroncini. Domani (sabato 21 giugno) andrà in scena la quarta e penultima tappa: 173 km con partenza e arrivo a Durbuy, caratterizzata da ben venti muri (ultimi 600 metri al 10,2% di pendenza).