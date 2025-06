Filippo Conca campione italiano: “Ero senza squadra, non avevo neanche una Continental. Poi lo Swatt Club…”

Filippo Conca ha vinto i Campionati Italiani di ciclismo, conquistando la maglia tricolore a sorpresa: un uomo di una squadra amatoriale (lo Swatt Club) è riuscito a fare festa, vincendo la sua prima gara da professionista in maniera estremamente brillante a Gorizia e regalandosi il sogno di una vita.

Filippo Conca ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della gara: “È stata una giornata incredibile. A ottobre sono rimasto senza squadra dopo quattro anni in cui ho lavorato per altri, perché era il mio lavoro. Così, ho avuto poche opportunità per fare risultati e per questo non ho trovato neppure una formazione Continental. Avevo due scelte: o smettere o continuare con la realtà di Swatt Club. Loro mi hanno dato l’opportunità di fare gare Gravel”.

Il lombardo ha poi proseguito: “Non è stata una stagione facile per me. Ho avuto diverse sfortune, con alcune cadute; l’ultima a metà maggio a Livigno, quando ho centrato una marmotta in discesa… È da ottobre che aspetto questo giorno, è un sogno che si avvera, non tanto per il risultato, ma per tutta la sofferenza che ho avuto in questi mesi. Sono orgoglioso di me stesso e di tutti quelli che mi sono stati vicini”.

Il 26enne si è soffermato nello specifico anche sulla prestazione odierna: “Sapevo che Alessandro Covi era veloce, ma so anche che in certe giornate lo sono anche io. Sapevo che se fossi arrivato a 100 metri dall’arrivo, sul pavé, con più velocita degli altri probabilmente avrei vinto. E così è stato”.