Festa sfrenata per Alcaraz a Ibiza: Queen’s in dubbio? Ferrero: “Si ricordi che é un tennista”

Carlos Alcaraz ha sicuramente tanto da festeggiare dopo aver conquistato il secondo Roland Garros della carriera, il suo quinto Slam della carriera. Un titolo arrivato dopo una rimonta che è già entrata nella storia del tennis e dopo una battaglia di oltre cinque ore con Jannik Sinner semplicemente indimenticabile. Il numero due del mondo ha deciso di staccare un po’ dal mondo del tennis ed infatti è in vacanza con gli amici ad Ibiza.

Sicuramente giorni di grande svago per lo spagnolo nella movida di Ibiza e probabilmente anche il modo giusto per lui per ricaricarsi completamente in vista di Wimbledon, dove va a caccia del bis dopo il trionfo dell’edizione passata, per quella che sarebbe la seconda doppietta consecutiva Parigi-Londra.

Prima dei The Championships, però, Alcaraz dovrebbe scendere in campo al Queen’s, il torneo che usa come preparazione proprio per Wimbeldon. Il condizionale è comunque d’obbligo visto che lo spagnolo sceglierà di giocare solamente con il suo staff dopo questi giorni di vacanza.

Una pausa quella dal mondo del tennis ampiamente concordata con il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, che ha comunque voluto ricordare al proprio giocatore di non esagerare: “Gli ho detto di divertirsi, se lo meritava e conta stare anche con gli amici, ma di ricordarsi sempre che è un tennista”.

Ancora Ferrero sui programmi futuri di Alcaraz: “Il piano sarebbe di giocare il Queen’s. Decideremo dopo questi giorni di riposo e faremo un test per valutare come sta fisicamente ed emotivamente. Lui vuole arrivare a Wimbledon con molta voglia”.