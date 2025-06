Ferrari a un bivio, ma Lewis Hamilton non ha dubbi: “Inutile perdere tempo con questa macchina”

Che cosa farà la Ferrari? La scuderia di Maranello potrebbe trovarsi a un bivio. Come è noto, dal 2026 ci sarà l’annunciata rivoluzione tecnica. Macchine e power unit di nuova generazione caratterizzeranno il campionato e da una sorta di foglio bianco si partirà. La Rossa non sta dimostrando l’attesa competitività con la SF-25 e, messi alle spalle dieci GP, si pone il quesito se valga la pena impiegare risorse sullo sviluppo di un progetto che non porterà il Cavallino Rampante al successo.

È questo il pensiero di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, sesto ieri nell’appuntamento in Canada immediatamente alle spalle del suo compagno Charles Leclerc, ha pochi dubbi a riguardo. Ne ha parlato con estrema franchezza l’asso nativo di Stevenage ai microfoni dei media presenti a Montreal.

“Quello che è chiaro è che non abbiamo una macchina per lottare per il campionato e bisogna fare in modo di avere una grande macchina per l’anno prossimo, quindi non dobbiamo perdere troppo tempo preoccupandoci o concentrandoci per questa. Il mio obiettivo, ora, è cercare di costruire delle basi e influenzare in modo positivo questi cambiamenti, in modo che ci possa essere un successo a lungo termine. Perché ci sono tanti cambiamenti necessari“, ha dichiarato Lewis.

A questo punto vedremo se la Ferrari sarà della stessa idea del Re Nero o se vorrà darsi ancora delle chance in questo Mondiale. Dal 27 al 29 giugno, il Circus sarà a Spielberg (Austria), evento che precederà il week end a Silverstone (Gran Bretagna), dal 4 al 6 luglio, dove si è ipotizzato che il team del Cavallino porterà un aggiornamento consistente. Da capire se alle parole seguiranno i fatti.