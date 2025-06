Fefé De Giorgi: “Continuità e spirito di aiuto, ora un girone difficile. La Polonia sarà tosta”

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 25 giugno (ore 19.30) affronterà la Polonia nella Nations League di volley maschile. Dopo aver conquistato tre vittorie su quattro incontri disputati a Quebec City, i Campioni del Mondo si sono trasferiti a Chicago (USA) e incominceranno la seconda settimana della fase preliminare i Campioni d’Europa. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e interessante, importante anche in ottica qualificazione alla Final Eight.

Il CT Fefé De Giorgi ha disegnato un quadro della situazione attraverso i canali federali: “Il bilancio di questa prima parte di Nations League è positivo. I ragazzi si sentono molto coinvolti e anche il gruppo che ci ha raggiunto in Canada si è amalgamato immediatamente. Abbiamo sfruttato al massimo le due amichevoli con il Canada dopo la prima settimana: dieci set complessivi che sono stati importanti per dare ulteriore minutaggio ad alcuni giocatori. In generale, siamo sempre positivi”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “I ragazzi si conoscono tutti molto bene, perché giocano da tanto tempo insieme e in alcuni casi, anche nei rispettivi club. Ora dovranno avere l’opportunità con le prossime partite di giocare per far girare quei meccanismi di squadra che abbiamo ben chiari in mente. Noi stiamo cercando di mantenere sempre un atteggiamento positivo, con spirito di aiuto reciproco. Sappiamo bene che si arriva alla prima settimana di gare in questa competizione un po’ di corsa nella costruzione della squadra, e quindi la disponibilità da parte dei giocatori è fondamentale. Ho visto grande voglia di aiutarsi e anche buone cose dal punto di vista tecnico”.

Il Commissario Tecnico si è proiettato verso i prossimi impegni: “Il tema rimane sempre quello della continuità, ovvero evitare momenti di pausa durante le gare, ma questo si conquista con il tempo. Guardando alla pool di Chicago, ci aspettiamo un girone molto equilibrato, formato da squadre di altissimo valore. La prima sfida sarà contro la Polonia, che è certamente una squadra forte e conosciamo bene avendo giocato molte sfide contro di loro negli ultimi anni”.

Fefé De Giorgi ha poi concluso: “La Polonia, in questo momento, ha una formazione leggermente diversa. Hanno disputato un’ottima prima parte di Nations League, vincendo tutte le partite. Mi aspetto mercoledì una gara tosta, dove sarà necessario giocare con grande intensità. Giochiamo ogni match per ottenere sempre il massimo, con un occhio a ciò che serve davvero per arrivare al risultato migliore: il gioco. Il desiderio di arrivare fino in fondo, da solo, chiaramente non basta. Bisogna essere concentrati e attraverso le dinamiche di gioco si può arrivare fino in fondo.”